اجرای طرح پایش سلامت روان در دانشگاهها/ بررسی میزان رضایت از زندگی

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این طرح امسال برای دانشجویان ورودی جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد اجرا می شود و اجرای آن از طریق دانشگاهها تا 15 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: تفاوت این طرح با طرح پایش سلامت که سال گذشته اجرا شد در پرسشنامه ای است که برای این منظور به صورت ملی و بر اساس ویژگی های فرهنگی و بومی دانشجویان کشور تهیه شده است.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این پرسشنامه ویژگی های روانشناختی دانشجویان نظیر رضایت از زندگی، میزان شادابی، اضطراب و افسردگی و کمال گرایی را بررسی و مشخص می کند.

وی با اشاره به کاربرد اجرای این طرح گفت: این طرح در دو سطح کاربرد دارد در سطح اول به خود دانشجو نیمرخ روانی از خودش می دهد و در سطح کلان مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهها از وضعیت سلامت دانشجو مطلع می شوند.