چهار دانشجوی ورامینی به سمپوزیوم بین المللی کشاورزی راه یافتند

دکتر مریم عیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این دانشجویان در شانزدهمین سمپوزیوم آسیایی کشاورزی و نخستین سمپوزیوم بین المللی فناوری کشاورزی در کشور تایلند حضور یافتند.

وی خاطرنشان کرد: این حضور به دلیل اهمیت اشاعه و نشر تولیدات علمی حاصل از طرحهای تحقیقاتی کارشناسی ارشد، آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با محافل علمی و بین المللی و ایجاد زمینه تبادل اطلاعات میان محققان صورت گرفته است.

این مسئول افزود: دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زراعت واحد ورامین، در این دو سمپوزیوم بین المللی کشاورزی، نتایج تحقیقات خود را در قالب مقالات علمی ارائه کردند.

وی بیان داشت: محسن طریق الاسلامی مقاله ای با عنوان "بررسی اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی ذرت دانه ای" و سید رحمان حسن پور اونجی با عنوان "مطالعه اثرات تاریخ کاشت و تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفو فیزیولوژیک در ژنوتیپ های پیشرفته جدید گندم نان در منطقه کرج" ارائه کردند.

عیدی افزود: سپند خشوعی با مقاله ای تحت عنوان "بررسی تأثیر کم آبی و تراکم بوته بر صفات زراعی و مورفو فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم سویا در منطقه ورامین" در این دو سمپوزیوم شرکت کرد.