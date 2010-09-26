کاهش سه درصدی ترافیک صبح امروز پایتخت نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس گزارشهای اولیه مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران، ترافیک صبح یکشنبه در پایتخت 15 دقیقه زودتر از مدت مشابه در سال قبل آغاز شده است این در حالی است که اوج ترافیک در تهران از 7 تا 8 صبح آغاز می شود و ترافیک سنگین معابر نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته است.

در این روز حجم ترافیک عبوری در تقاطعهای درون شهری متصل به سیستم اسکتس، 5/3 درصد افزایش یافته و شدت ترافیک تهران نسبت به روز مشابه در هفته گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، دو عامل تصادف خسارتی و نقص فنی خودروهای شخصی به ترتیب 33 و 31 درصد از مهمترین دلایل ترافیکی و در مجموع این دو عامل 64 درصد از وقایع ترافیکی تهران را تشکیل می دهند.

چهار بزرگراه شیخ فض الله نوری مسیر جنوب به شمال، شهید همت مسیرغرب به شرق، شهید حکیم مسیر غرب به شرق و شهید بابایی مسیر شرق به غرب از جمله محورهایی است که بیشتر از دیگر محورها درگیر ترافیک هستند.