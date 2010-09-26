آرای والتر بنیامین بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، والتر بنیامین فیلسوف، مترجم، نویسنده و زیباییشناس آلمانی و از اعضای مکتب فرانکفورت بود.
وی یکی از منتقدین فرهنگی، دانشمندان ادبی، و روزنامهنگاران اجتماعی نیمه اول قرن بیستم آلمان به شمار میرود و با اندیشههای خود حتی تا به امروز نیز در عرصههای مختلف علوم انسانی واجد تأثیر بوده است.
آرای او هنوز هم مورد توجه هستند. این کتاب با زبانی ساده و به طور مقدماتی آرای این فیلسوف را مورد توجه قرار داده است.
بنیامین از جمله اندیشمندانی است که مرور آثار او به منظور درک بهتر مدرنیته ضروری و لازم است.
نویسنده، اندیشه بنیامین را به گونهای زمانبندی شده در حوزههای فلسفه، ادبیات، تاریخ، سیاست، رسانه، هنر، عکاسی، سینما، تکنولوژی و الهیات مورد بررسی قرار میدهد.
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