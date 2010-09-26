آرای والتر بنیامین بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، والتر بنیامین فیلسوف، مترجم، نویسنده و زیبایی‌شناس آلمانی و از اعضای مکتب فرانکفورت بود.

وی یکی از منتقدین فرهنگی، دانشمندان ادبی، و روزنامه‌نگاران اجتماعی نیمه اول قرن بیستم آلمان به شمار می‌رود و با اندیشه‌های خود حتی تا به امروز نیز در عرصه‌های مختلف علوم انسانی واجد تأثیر بوده است.

آرای او هنوز هم مورد توجه هستند. این کتاب با زبانی ساده و به طور مقدماتی آرای این فیلسوف را مورد توجه قرار داده است.

بنیامین از جمله اندیشمندانی است که مرور آثار او به منظور درک بهتر مدرنیته ضروری و لازم است.

نویسنده، اندیشه بنیامین را به گونه‌ای زمانبندی شده در حوزه‌های فلسفه، ادبیات، تاریخ، سیاست، رسانه، هنر، عکاسی، سینما، تکنولوژی و الهیات مورد بررسی قرار می‌دهد.

بنیامین از منقدان امپریالیسم در غرب به شمار می‌رود و در آثار خود به مبارزه با سرمایه‌داری پرداخته است. بنیامین به نقد ابزارها و نمودهای سرمایه‌داری می‌پرداخت و آنها را موجب بروز تحولاتی خاص و غالباً منفی در پروسهٔ تحولات اجتماع می‌دانست.

گادامر و هورکهایمر به تحلیل‌های بنیامین خرده می‌گرفتند و معتقد بودند که تحلیل‌‏های او به اندازه کافی دیالکتیکی نیستند و همین منتقدان بیش از هر کس دیگری منجر به شهرت او در نهضت ضد مارکسیستی پسامدرنیستی شدند.

این کتاب با عنوان "والتر بنیامین: مقدمه‌ای بر آثار و آراء" توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.