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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

آرای والتر بنیامین بررسی شدند

آرای والتر بنیامین بررسی شدند

آرای والتر بنیامین فیلسوف آلمانی توسط مایکل وینکلر در قالب کتابی که توسط انتشارات شیکاگو منتشر شده مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، والتر بنیامین فیلسوف، مترجم، نویسنده و زیبایی‌شناس آلمانی و از اعضای مکتب فرانکفورت بود.

وی یکی از منتقدین فرهنگی، دانشمندان ادبی، و روزنامه‌نگاران اجتماعی نیمه اول قرن بیستم آلمان به شمار می‌رود و با اندیشه‌های خود حتی تا به امروز نیز در عرصه‌های مختلف علوم انسانی واجد تأثیر بوده است.

آرای او هنوز هم مورد توجه هستند. این کتاب با زبانی ساده و به طور مقدماتی آرای این فیلسوف را مورد توجه قرار داده است.

بنیامین از جمله اندیشمندانی است که مرور آثار او به منظور درک بهتر مدرنیته ضروری و لازم است.

نویسنده، اندیشه بنیامین را به گونه‌ای زمانبندی شده در حوزه‌های فلسفه، ادبیات، تاریخ، سیاست، رسانه، هنر، عکاسی، سینما، تکنولوژی و الهیات مورد بررسی قرار می‌دهد.

 بنیامین از منقدان امپریالیسم در غرب به شمار می‌رود و در آثار خود به مبارزه با سرمایه‌داری پرداخته است. بنیامین به نقد ابزارها و نمودهای سرمایه‌داری می‌پرداخت و آنها را موجب بروز تحولاتی خاص و غالباً منفی در پروسهٔ تحولات اجتماع می‌دانست.
 
گادامر و هورکهایمر به تحلیل‌های بنیامین خرده می‌گرفتند و معتقد بودند که تحلیل‌‏های او به اندازه کافی دیالکتیکی نیستند و همین منتقدان بیش از هر کس دیگری منجر به شهرت او در نهضت ضد مارکسیستی پسامدرنیستی شدند.
 
این کتاب با عنوان "والتر بنیامین: مقدمه‌ای بر آثار و آراء" توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.
کد مطلب 1158788

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