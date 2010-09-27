اعلام رقابت گوگل و موتور جستجوی مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اشمیت در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال از اپل به عنوان رقیبی محترم و از فیس بوک به عنوان شرکتی قدرتمند در زمینه شبکه های اجتماعی نام برد اما در نهایت موتور جستجوی مایکروسافت یعنی بینگ را بزرگترین و اصلی ترین رقیب گوگل خواند.

وی گفت: "ما هیچ رقابتی با فیس بوک یا اپل احساس نمی کنیم و رقیب قطعی و اصلی ما موتور جستجوی رقابت آمیز و قابل توجه بینگ است."

به گفته شرکت نیلسن، بینگ مایکروسافت برای اولین بار توانست از موتور جستجوی یاهو سبقت گرفته و در ماه آگوست به موتور جستجوی شماره دو ایالات متحده تبدیل شود.

در ماه آگوست موتور جستجوی بینگ، ام اس ان و ویندوز لایو 13.9 درصد از حجم جستجوهای آمریکا را به خود اختصاص دادند که نسبت به ماه گذشته 0.25 درصد افزایش داشت. در حالی که یاهو در ماه آگوست 13.1 درصد از جستجوهای اینترنتی آمریکا را به عهده داشته است که نسبت به 14.6 درصد ماه گذشته یعنی ماه جولای کاهش قابل توجهی به شمار می رود.

در ماه آگوست گوگل همچنان 65.1 درصد از بازار جستجو و تبلیغات را در میان موتورهای جستجو به خود اختصاص داد. در حالی که وب سایتهای مایکروسافت به صورت سالانه به میزان مشارکت و حضور خود در جستجوهای اینترنتی می افزایند، به شکلی که سهم این وب سایتها از 10.7 درصد در سال 2009 به 13.9 درصد در سال جاری افزایش یافته است.