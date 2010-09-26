بکهام کارآگاه خصوصی استخدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک زن بتازگی در گفتگو با مجله آمریکایی "این تاچ" ادعا کرده که رابطه غیراخلاقی با دیوید بکهام داشته که این موضوع خشم بازیکن انگلیسی و همسرش ویکتوریا را به همراه داشته است.

بر پایه گزارش میرر، بکهام یک کارآگاه استخدام کرده تا به تعقیب زن مورد نظر بپردازد. وکلای بکهام نیز در نظر دارند از مجله آمریکایی شکایت کنند و در حال تهیه مدارک لازم برای این کار هستند.

این موضوع در حالی در رسانه ها مطرح شده که بکهام برای تماشای دیدار نهایی فوتبال زیر 17 سال دختران جهان در ترینیداد و توباگو حضور دارد.