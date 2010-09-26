سه جودوکار دیگر حذف شدند / پایان کار جودو ایران با یک مدال نقره

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از رقابتهای جام جهانی جودو در قزاقستان که تحت عنوان جام ریاست جمهوری در آلماتی برگزار می شود سه عضو تیم اعزامی کشورمان از دور مسابقات حذف شدند.

در وزن 81- کیلوگرم حامد ملک محمدی دور نخست استراحت داشت و سپس "وانگ" از چین را با ضربه فنی شکست داد. وی در مبارزه دوم خود مقابل "اندری زاتیسوف" از قزاقستان بازنده شد و با رسیدن این جودوکار به نیمه نهایی راهی گروه بازنده ها شد.

وی که برای کسب مدال برنز شانس مجدد پیدا کرده بود در این مرحله مقابل "فورمان کابیلوف" از ازبکستان ایستاد و با قبول شکست از دور مسابقات حذف شد.

مسعود حسن زاده در وزن 100+ کیلوگرم ابتدا "بارکالایا" از قزاقستان را شکست داد ولی به "سیدوف" از روسیه باخت. حسن زاده در گروه بازنده ها نیز به "مانکوباتار" از مغولستان باخت و حذف شد. ضمن اینکه مسعود جلیلوند در وزن 90- کیلوگرم مقابل جودوکار ازبکستان تن به شکست داد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

این رقابتها که امتیاز آن در رنکینگ جهانی برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن محاسبه خواهد شد امروز خاتمه پیدا می کند. تیم ملی جودو ایران در این دوره از مسابقات با شش جودوکار حضور پیدا کرده بود که تنها آرش میراسماعیلی روز شنبه موفق شد پس از 14 ماه بی مدالی، ایران را صاحب یک مدال نقره کند.