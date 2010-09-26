فرمانداران آذربایجان غربی زمینه جذب سرمایه گذاری را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی صبح یکشنبه در آیین معرفی سرپرست فرمانداری پیرانشهر، جذب سرمایه گذاران در استان را یکی از برنامه ها و اولویت های استاندار آذربایجان غربی عنوان کرد و اظهارداشت: فرمانداران استان نیز با توجه به ظرفیت و پتانسیل های شهرستان ها زمینه را برای شناسایی و جذب سرمایه گذاران در جهت اشتغال و کارآفرینی فراهم کنند.

وی شناسایی و بهره مندی از توان مدیریتی نیروهای فعال و شاخص ملی در کشور توسط فرمانداران را برای شتاب بخشیدن به روند توسعه منطقه ضروری دانست.

فتح الهی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تعامل و همکاری بیشتر میان فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیروهای فعال و موثر برای توسعه بیشتر منطقه شد.

وی همچنین با تشریح جایگاه پست فرمانداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعمال حاکمیت نظام اسلامی در مناطق مختلف جغرافیایی، خدمتگزاری صادقانه و بی منت برای ایجاد هماهنگی و ارتباط میان مردم و حاکمیت را از مهمترین وظایف فرمانداران عنوان کرد.

در این مراسم که در سالن اجتماعات فرمانداری پیرانشهر برگزار شد، با تقدیر از خدمات مقصود مرتاض، اروج مجاهدی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان پیرانشهر معرفی شد.