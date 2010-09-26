ابوالغیط درباره تعامل نامناسب با موضوع هسته ای ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "احمد ابوالغیط" با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت دستیابی به راه حل سیاسی درباره برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.

وی نسبت به تعامل نامناسب با موضوع هسته ای ایران هشدار داد و اعلام کرد که این امر اوضاع را بحرانی و امنیت و ثبات خاورمیانه را تهدید خواهد کرد.

وزیر امور خارجه مصر در ادامه در سخنانی مبهم از ایران خواست که از هر اقدامی که باعث پیچیدگی اوضاع منطقه و رویارویی با طرف های مختلف در جامعه بین الملل می شود پرهیز کند.

ابوالغیط در بخش دیگر سخنان خود ابراز امیدواری کرد که بحران سیاسی عراق به زودی حل و فصل شود و این کشور بتواند از بند هفت منشور سازمان ملل متحد خارج شود.

وی همچنین از رژیم صهیونیستی خواست که برای دستیابی به سازش سیاسی و صلح پایدار در خاورمیانه تصمیمات ضروری اتخاذ کند. ابوالغیط همچنین هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات سازش به دلیل ادامه شهرک سازی، رژیم صهیونیستی مسئول آن خواهد بود.

وزیر خارجه مصر در بخش دیگر سخنان خود بر حمایت کامل مصر از دولت لبنان و دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان تاکید و اعلام کرد که قاهره عملکرد این دادگاه را تایید و نتایج آن را پیگیری می کند.