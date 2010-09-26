سجادپور در هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزار مهر، اعضای هیئت انتخاب دو بخش فیلمهای داستانی و آثار مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش داستانی سیروس حسنپور، سید علیرضا سجادپور، محسن محسنینسب، عباس رافعی و منوچهر اکبرلو و هیئت انتخاب آثار مستند سلیم غفوری، محمدرضا اسلاملو و روحالله شمقدری هستند.
این دو هیئت قرار است 850 فیلم داستانی و بیش از 500 فیلم مستند رسیده به دبیرخانه جشنواره را برای حضور در بخش مسابقه انتخاب کند. تاکنون بیش از چهارهزار فیلم کوتاه از ایران و سراسر جهان به دبیرخانه بیست وهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران رسیده است.
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