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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

جشنواره بیست و هفتم/

سجادپور در هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه تهران

سجادپور در هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه تهران

اعضای هیئت انتخاب فیلم های "کوتاه داستانی و مستند" بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزار مهر، اعضای هیئت انتخاب دو بخش فیلمهای داستانی و آثار مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش داستانی سیروس حسن‌پور، سید علیرضا سجادپور، محسن محسنی‌نسب، عباس رافعی و منوچهر اکبرلو و هیئت انتخاب آثار مستند سلیم غفوری، محمدرضا اسلاملو و روح‌الله شمقدری هستند.

این دو هیئت قرار است 850 فیلم داستانی و بیش از 500 فیلم مستند رسیده به دبیرخانه جشنواره را برای حضور در بخش مسابقه انتخاب کند. تاکنون بیش از چهارهزار فیلم کوتاه از ایران و سراسر جهان به دبیرخانه بیست‌ و‌هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران رسیده است.

کد مطلب 1158803

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