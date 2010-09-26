مرکز کنترل ترافیک محلی در تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد میرزابیکی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک گفت: مرکز کنترل ترافیک محلی در ساختمان معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری این منطقه افتتاح شد و این مرکز وضعیت ترافیکی مناطق یک، دو و سه شهرداری تهران را تحت پوشش قرار می دهد.

وی گفت : بیش از 104دوربین در سطح معابر این سه منطقه شامل 34 دوربین در هر یک از مناطق سه و دو و 36 دوربین در منطقه یک در محدوه میدان قدس و تجریش، پارک وی و چند نقطه از بزرگراه شهید آیت الله صدر نصب شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک اظهار داشت: در این مرکز از طریق 9 مانیتور که به صورت شبانه روزی فعال هستند، مشکلات احتمالی ترافیکی با جزئیات کامل ثبت شده و به سایتهای امداد رسانی مستقر در منطقه شامل راهور، آتش نشانی، اورژانس و به مسئولان منطقه در صورت نیاز اطلاع رسانی می شود.



