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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

مرکز کنترل ترافیک محلی در تهران راه اندازی شد

مرکز کنترل ترافیک محلی در تهران راه اندازی شد

مرکز کنترل ترافیک محلی به منظور ساماندهی ترافیکی، نظارت و کنترل شبانه روزی معابر درون شهری و شناسایی نقاط حادثه خیز در منطقه یک تهران راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد میرزابیکی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک گفت: مرکز کنترل ترافیک محلی در ساختمان معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری این منطقه افتتاح شد و این مرکز وضعیت ترافیکی مناطق یک، دو و سه شهرداری تهران را تحت پوشش قرار می دهد.

وی گفت : بیش از 104دوربین در سطح معابر این سه منطقه شامل 34 دوربین در هر یک از مناطق سه و دو و 36 دوربین در منطقه یک در محدوه میدان قدس و تجریش، پارک وی و چند نقطه از بزرگراه شهید آیت الله صدر نصب شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک اظهار داشت: در این مرکز از طریق 9 مانیتور که به صورت شبانه روزی فعال هستند، مشکلات احتمالی ترافیکی با جزئیات کامل ثبت شده و به سایتهای امداد رسانی مستقر در منطقه شامل راهور، آتش نشانی، اورژانس و به مسئولان منطقه در صورت نیاز اطلاع رسانی می شود.


 

کد مطلب 1158804

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