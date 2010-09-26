به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها متشکل از معاونان فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها است.

تهیه شناسنامه فرهنگی برای دانشجویان جهت پایش برنامه های فرهنگی دانشجویان، تهیه میثاق نامه دانشجویان با ذکر موارد فرهنگی از جمله مسائل اخلاقی و همچنین عفاف و حجاب و تدوین فرم اخذ تعهدنامه از دانشجویان به صورت هماهنگ و یکسان در دانشگاههای سراسر کشور از مصوبات شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاهها است.

همچنین شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها تصویب کرد بررسی موضوع ازدواج دانشجویی از طریق وزاری کشور، علوم و بهداشت و مطرح شدن آن در دولت به عنوان طرحی ملی پیگیری شود.

برنامه ریزی برای ارتباط خانواده دانشجویان با دانشگاه، برنامه ریزی ویژه دانشجویان جدیدالورود در موضوع عفاف و حجاب و تهیه بسته های فرهنگی، اجرای طرح مشاورین فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب در دانشگاهها و برگزاری فروشگاههای لباس دانشجویی در کلیه دانشگاهها چهار مصوبه دیگر شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاهها است.

انتشار ویژه نامه پوشش با محوریت وزارت علوم، تهیه محتوای علمی پژوهشی در موضوع عفاف و پوشش به صورت کتاب و مجموعه مقالات، اختصاص حداقل یک شماره از فصلنامه علمی پژوهشی هر دستگاه به موضوع عفاف و حجاب، برگزاری کارگاههای آموزشی ضمن خدمت اساتید و کارکنان توسط معاونت آموزشی هر دستگاه و تدوین دوره پودمانی با موضوع عفاف و پوشش به منظور شرکت کارکنان دانشگاهها در این دوره ها پنج مصوبه دیگر شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاهها در موضوع عفاف و پوشش است.

همچنین شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاهها تصویب کرد برگزاری تریبون های دانشجویی، برگزاری 30 همایش استانی و یک همایش کشوری، تهیه بلوتوث، انیمیشن، کلیپ و پیامک با موضوع عفاف و حجاب در دستور کار قرار گیرد.

انتشار ژورنال مد و لباس دانشجویی و توزیع بروشور و کتابچه حجاب ادیان و کتابچه احکام پوشش در دانشگاهها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از دیگر مصوبات شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاههاست. این شورا تصویب کرده است که اجرای طرح "هزار توی اندیشه" با محوریت بسیج دانشجویی در کل کشور یا در چند دانشگاه انجام شود.