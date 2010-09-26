به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، طرح گشودن درهای مساجد نیویورک از جمله اقدامات حمایتی است که رهبران مسلمان این شهر برای حمایت از ساخت مسجد و مرکز اسلامی نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر مطرح می‌کنند.

امام الامین لطیف از مقامات ائتلاف مسلمانان شمال امریکا ابزار امیدواری کرد که این رویداد به از بین بردن تنشها در جامعه مدنی که به‌واسطه مطرح شدن مسئله ساخت مسجد نزدیک به محل انفجارهای یازدهم سپتامبر و ایجاد پلهای درک که جوامع مختلف را متحد و تقویت می‌کند کمک کند.

رهبران مسلمان نیویورک هفته گذشته در حمایت از ساخت مسجد نیویورک پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرده و پس از آن بیانیه‌ای صادر کرده که طی آن خواستار برگزاری یک هفته گفتگوی دینی شدند.

لطیف افزود: ما خواستار احقاق حقوق مسلمانان در قانون اساسی هستیم، حتی که برای تمام پیروان ادیان در ساخت محل عبادت و نیایش تضمین شده است.