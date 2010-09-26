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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

با پیروزی برابر ژاپن/

تیم فوتبال دختران کره‌جنوبی قهرمان جام جهانی زیر 17 سال شد

تیم فوتبال دختران کره‌جنوبی قهرمان جام جهانی زیر 17 سال شد

کره‌جنوبی با غلبه بر ژاپن به عنوان قهرمانی جام جهانی فوتبال زیر 17 سال دختران دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم در پایان این دیدار که در ورزشگاه "هاسلی کافورد" پورت آو اسپین کشور ترینیداد و توباگو برگزار شد با نتیجه تساوی 3 بر 3 به کار خود پایان دادند که در نهایت کره ای ها در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 مقابل همتای ژاپنی خود به برتری رسیدند. از این دیدار 13 هزار نفر دیدن کردند.

بر پایه گزارش یونهاپ نیوز، این برای نخستین بار است که کره جنوبی به عنوان قهرمانی رقابت های جام جهانی زیر 17 سال دختران جهان دست پیدا می کند. "یئو مین جی" از کره جنوبی با به ثمر رساندن هشت گل "کفش طلای" مسابقات را از آن خود کرد.

تیم فوتبال اسپانیا هم روز گذشته با شکست یک بر صفر کره شمالی به عنوان سومی این رقابت ها دست پیدا کرده بود.

این دومین دوره این رقابت ها بود که با قهرمانی کره جنوبی به پایان رسید. کره شمالی در سال 2008 در رقابت هایی که به میزبانی نیوزلند برگزار شد تیم ایالات متحده آمریکا را در بازی نهایی شکست داد و قهرمان شد.

کد مطلب 1158824

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