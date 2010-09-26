اخبار کوتاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که برای برپایی اردوی آماده سازی جزیره کیش شده است، ساعت 19 روز شنبه وارد این جزیره شد. سرخپوشان در زمان ورود به فرودگاه جزیره کیش مورد استقبال مسئولان موسسه ورزش و تفریحات سالم این جزیره قرار گرفتند.

تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب حمیدرضا علی عسگر که به اردوی تیم فوتبال امید ایران ملحق شده راهی کیش شده است. علی عسگر یکی از بازیکنان تیم فوتبال امید ایران در تورنمنت چهارجانبه ویتنام خواهد بود.

تیم فوتبال پرسپولیس در دومین روز اردوی کیش در دیداری تدارکاتی مقابل تیم خدمات عمران کیش صف آرایی خواهد کرد. این دیدار ساعت 19 امروز یکشنبه در ورزشگاه المپیک جزیره کیش برگزار خواهد شد. تیم خدمات عمران کیش به مربیگری محمود پازوکی، بازیکن سابق تیم‌های شاهین و پرسپولیس و رئیس هیئت فوتبال جزیره کیش، در لیگ سه کشور حضور دارد.

شاگردان علی دایی اولین جلسه تمرین خود را در کیش در اولین ساعات ورودشان به این جزیره انجام دادند. بازیکنان این تیم پس از مستقر شدن در هتل شایگان به سمت مجموعه المپیک کیش عازم شدند تا اولین تمرین خود را در این محل برگزار کنند.

در جلسه تمرینی عصر شنبه هادی نوروزی و غلارضا رضایی دو بازیکن مصدوم تیم جدا از دیگر بازیکنان به تمرین‌های اختصاصی پرداختند، سایر بازیکن با دویدن دور زمین خود را گرم کردند.