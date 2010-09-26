فضاهای آموزشی و دانشگاهی شاهین دژ تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی صبح یکشنبه در آیین معرفی سرپرست فرمانداری شاهین دژ، برتقویت ساختارهای شهری و تقویت فضاهای آموزشی و دانشگاهی این شهرستان متناسب با ظرفیت ها، پتانسیل هات و نیازها تاکید کرد و اظهار داشت: باید تمام تلاش مسئولان استان و شهرستان در جهت شتاب بخشیدن به روند توسعه و آبادانی منطقه باشد.

وی همچنین با اشاره به مصوبات سفر اخیر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان شاهین دژ گفت: این مصوبات باید با جدیت پیگیری شده و اجرایی شوند.

فتح الهی زمینه تقویت حوزه های علمیه شاهین دژ را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: حوزه های علمیه به جهت تربیت نیروی انسانی متخصص نیازمند تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه، دولت را پاسدار آرای مردم در انتخابات عنوان کرد و گفت: فرمانداران باید با اجرای انتخابات سالم فضای مشارکت حداکثری را در شهرستان ایجاد کنند.

فتح الهی همچنین با محکوم کردن حادثه تروریستی مهاباد، یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامیداشت و افزود: حضور نیروهای خارجی در منطقه کردستان عراق موجب بروز مشکلات زیادی برای مردم منطقه شده است و در این راستا دولت های منطقه در جهت خروج این نیروها از عراق تلاش کنند.

در این مراسم که در سالن اجتماعات فرمانداری شاهین دژ ترتیب یافت، با تقدیر از خدمات اروج مجاهدی فرماندار سابق، حمید جلالی به سمت سرپرست فرمانداری شاهین دژ معرفی شد.