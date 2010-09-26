دکمه آسانسور 40 برابر آلوده تر از دستشویی عمومی است!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی "نیکلاس مون" از دانشگاه آریزونا با انجام آزمایشاتی بر روی آسانسورها و دستشوییهای عمومی رستورانها، بانکها، ادارات و فرودگاهها 313 کلونی باکتری را در هر سانتیمتر مربع دکمه های آسانسور پیدا کردند درحالی که این رقم برای هر سانتیمتر مربع دستشوییهای عمومی تنها 8 کلونی باکتری بود.

به این ترتیب این محققان دریافتند که دکمه های آسانسورها 40 برابر آلوده تر از سرویسهای بهداشتی عمومی است.

از مهمترین باکتریهایی که در دکمه های آسانسور پیدا شده اند می توان به "اشریشیا کولی مقاوم"، دشمن قسم خورده سلامت معده انسان اشاره کرد.

براساس گزارش دیلی میل، نیکلاس مون در این خصوص توضیح داد: "در یک ساختمان مسکونی، دکمه آسانسور می تواند توسط دهها نفری که می توانند در تماس با تمام انواع باکتریها باشند فشار داده شود. حتی اگر این دکمه ها به طور مرتب تمیز شوند پتانسیل تجمع باکتریها همچنان بالا می ماند."

مطالعات پیشین نشان می دهد که صفحه کلید رایانه ها نیز می توانند 4 برابر آلوده تر از یک سرویس بهداشتی عمومی باشد و بهتر است که درباره میز تحریر ادارات صحبت نکنیم که 400 برابر آلوده تر از دستشویی عمومی هستند.

بهترین روش برای محافظت در برابر این آلودگیها شستن دستها قبل از خوردن غذا است. لطفا دستهای خود را در محیط کار مرتب بشویید.