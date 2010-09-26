فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان رای نیاورد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس یک فوریت طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان در دستور کار قرار گرفت که در بررسی آن با مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان و به رای گذاشتن یک فوریت این طرح از 201 نماینده حاضر 79 نفر رای موافق و 81 نفر رای مخالف دادند و یک فوریت این طرح رای نیاورد.

بر این اساس طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد و این طرح به صورت عادی و بدون فوریت در مجلس بررسی می شود.

به گزارش مهر ، طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به تاکید مقام معظم رهبری درباره نظارت بر قوه مقننه در کمیسیون اصل 90 تهیه شد و این طرح با امضای 150 نفر از نمایندگان برای بررسی یک فوریتی در صحن علنی مجلس امروز به صحن آمد که یک فوریت آن رای نیاورد.