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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

عملیات اجرایی سه طرح راه و ترابری در گرگان پایان یافت

عملیات اجرایی سه طرح راه و ترابری در گرگان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری گرگان و آق قلا از خاتمه سه پروژه عمرانی در راه و ترابری با اعتباری معادل 450 میلیون ریال خبر داد.

عبدالهادی کاویان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پروژه ها شامل آسفالت راه روستایی ، لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی محور زیارت است.

به گفته وی، روکش آسفالت راه روستایی جعفرآباد بطول 3.5 کیلومتر ، آسفالت روستای سدن - سید میران به طول 2.4 کیلومتر در شهرستان گرگان از جمله این پروژه هاست.

 کاویان لکه گیری و روکش آسفالت روستایی زیارت بطول 2.5 کیلومتر را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده بیان کرد.
 
وی در پایان هدف از اجرای این پروژه ها را ارتقاء سطح ایمنی و دارا بودن روستاییان گرامی از راه آسفالته مطلوب ، رونق بخشیدن به بخش اقتصادی و کشاورزی منطقه ذکر نمود.
 
گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1158836

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