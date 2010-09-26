60 درصد از شبکه فاضلاب همدان اصلاح شد

علی رحیمی فردر گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه امسال حدود 40کیلومتر از تعهدات اصلاح و توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب در استان همدان انجام شده است، اظهار داشت: این میزان 60 درصد تعهدات شرکت را شامل می شود.

رحیمی هزینه صرف شده برای اصلاح این شبکه را 49 میلیارد و 628 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: اجرای شبکه فاضلاب در شهرستان های همدان، بهار، رزن، اسدآباد، ملایر، تویسرکان، نهاوند و کبودراهنگ آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح فاضلاب شامل شبکه های اصلی و فرعی و کلکتور اصلی تصفیه خانه است، افزود: اجرای این طرح نیازمند 53 میلیارد و 24 میلیون ریال اعتبار است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان یادآور شد: لوله های به کار رفته در طرح های فاضلاب از جنس پلی اتیلن است.

وی با بیان اینکه 35 درصد از شبکه آبرسانی در استان همدان فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 97 درصد از جمعیت شهری در استان همدان از آب سالم بهره مند هستند.

علی رحیمی فر میزان مصرف آب شرب همدان را 280 لیتر به ازای هر نفر در روز دانست و گفت: یک میلیون و 700 هزار نفر در استان همدان از پوشش آب شهری برخوردار هستند.