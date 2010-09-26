21 دوربین نظارت بر ترافیک در محورهای مازندران نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی صبح یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی جاده های استان افزود: ایمن سازی و روان سازی ترافیک در محورهای پر تردد استان همواره به عنوان یک اصل مهم کاری در حیطه وظایف ذاتی اداره کل بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به امکانات و ابزار به روز دنیا نصب و راه اندازی دوربین های کنترل بر ترافیک در سطح محورهای پرتردد استان در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

رحیمی در خصوص اهداف اجرایی این پروژه اظهار داشت: با راه اندازی این دوربین ها می توان در زمینه تامین نیازهای شبکه جاده ای و رفع موانع احتمالی، کنترل ترافیک و پیشگیری از حوادث جاده ای، تسهیل در امر بازرسی به صورت جامع تر و سریع تر کارآیی و بهره وری بیشتری انتظار داشت.

وی کاهش هزینه ها توسط یکپارچه کردن سیستم ها را از دیگر مزیت های نصب این دوربین ها برشمرد و عنوان کرد: با توجه به کارشناسی به عمل آمده ۲۱ نقطه در سطح محورهای استان جانمایی شده که از این تعداد عملیات اجرایی سه نقطه به اتمام رسیده و مابقی نقاط نیز با حمایت و همدلی مسؤلین ذیربط و تلاش همه کارشناسان این امر تا پایان سال جاری به اجرا می رسد.

رحیمی اظهار داشت: در حال حاضر در محور ساری به قائم شهر کیلومتر هشت و محور ارتباطی هراز در منطقه پارک جنگلی و منظریه دوربین های کنترل بر ترافیک نصب و در حال بهره برداری هستند.