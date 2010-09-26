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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

21 دوربین نظارت بر ترافیک در محورهای مازندران نصب می شود

21 دوربین نظارت بر ترافیک در محورهای مازندران نصب می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران از اتمام عملیات اجرایی نصب و راه اندازی ۲۱ دوربین نظارت بر ترافیک در سطح محورهای استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی صبح یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی جاده های استان افزود: ایمن سازی و روان سازی ترافیک در محورهای پر تردد استان همواره به عنوان یک اصل مهم کاری در حیطه وظایف ذاتی اداره کل بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به امکانات و ابزار به روز دنیا نصب و راه اندازی دوربین های کنترل بر ترافیک در سطح محورهای پرتردد استان در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

رحیمی در خصوص اهداف اجرایی این پروژه اظهار داشت: با راه اندازی این دوربین ها می توان در زمینه تامین نیازهای شبکه جاده ای و رفع موانع احتمالی، کنترل ترافیک و پیشگیری از حوادث جاده ای، تسهیل در امر بازرسی به صورت جامع تر و سریع تر کارآیی و بهره وری بیشتری انتظار داشت.

وی کاهش هزینه ها توسط یکپارچه کردن سیستم ها را از دیگر مزیت های نصب این دوربین ها برشمرد و عنوان کرد: با توجه به کارشناسی به عمل آمده ۲۱ نقطه در سطح محورهای استان جانمایی شده که از این تعداد عملیات اجرایی سه نقطه  به اتمام رسیده و مابقی نقاط نیز با حمایت و همدلی مسؤلین ذیربط و تلاش همه کارشناسان این امر تا پایان سال جاری به اجرا می رسد.

رحیمی اظهار داشت: در حال حاضر در محور ساری به قائم شهر کیلومتر هشت و محور ارتباطی هراز در منطقه پارک جنگلی و منظریه دوربین های کنترل بر ترافیک نصب و در حال بهره برداری هستند.

کد مطلب 1158842

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