به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ندیمی با اشاره به نشست سه جانبه روسای خانه صنعت و معدن، سازمان صنایع و معادن استانها و وزرات صنایع ، واگذاری و تفویض برخی اختیارات این وزارتخانه با هدف کاهش تصدی گری دولت و حضور موثرتر تشکل‌ها و نهادهای مختلف صنعتی و معدنی را از جمله مهمترین اهداف این نشست برشمرد.

معاون حقوقی ، امور مجلس واستانهای وزارت صنایع و معادن اظهار داشت : بخشی از وظایف این وزارتخانه از جمله تهیه صدور جوازهای تاسیس و پروانه های بهره‌برداری به خانه های صنعت ‌و معدن واگذار می شود.

به گفته وی ، نظارت و اقدامات لازم برای پیشرفت به موقع طرح‌های تولیدی صنعتی و معدنی، انتخاب واحدهای نمونه تولیدی و واحدهای برتر و تشویق تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای ارتقا بهره‌وری و کارآمدی واحدهای تولیدی و مشارکت در تدوین لوایح برنامه‌های بلند مدت و استراژی های صنعتی و معدنی از جمله توافقات سه جانبه در این نشست است.



ندیمی با بیان اینکه این اقدام با رعایت ضوابط و مقررات صورت خواهد گرفت تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح، مردم و تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند در اجرای مقررات مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مطالب جمع‌آوری شده در جلسه این هفته در شورای معاونان مطرح و با امضا و تصویب وزیرصنایع و معادن ابلاغ خواهد شد.