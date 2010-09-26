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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

" بسا" نماینده سینمای صربستان در رقابت‌های اسکار شد

فیلم تاریخی "بسا" ساخته سردیان کارانوویچ فیلمساز کهنه کار اهل صربستان به عنوان نماینده سینمای این کشور به آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی آمریکا معرفی شد.

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا داستان فیلم در صربستان سال 1914 می گذرد و داستان لئا زنی اهل اسلوونی را روایت می‌کند که با فیلیپ معلم مدرسه یک روستا ازدواج کرده است.زمانی که فیلیپ به خدمت سربازی فراخوانده می شود ، نگران سرنوشت لئا می شود و به دنبال فردی است که مراقبت ازاو را بر عهده گیرد.

این فیلم با سرمایه گذاری مشترک باس چلیک ( صربستان) استودیوی ورتیگو / ایموشن فیلم ( اسلوونی) ،‌آساپ فیلمز ( فرانسه ) ، تیوولی فیلم پروداکشنز ( مجارستان) و آرکادنزا زاگرب ( کرواسی) تولید شده است.

فیلم " بسا" اخیرا در بخش مسابقه رسمی جشنواره بین المللی فیلم مسکو به نمایش در آمد و جایزه فدراسیون جهانی باشگاه‌های سینمایی را دریافت کرد.
 

کد مطلب 1158844

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