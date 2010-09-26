29 نفر مبتلا به ایدز به ازای هر 100 هزار ایرانی شناسایی شد

اردشیر شیخ آزادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با بیان اینکه بیماری ایدز در اواخر قرن بیستم در دنیا مشاهده شده است، بیان داشت: تا قبل از 30 سال گذشته حتی یک مورد هم بیماری ایدز دردنیا وجود نداشته است.

وی با اشاره به اینکه بیماری ایدز به عنوان چهارمین علت مرگ و میر در دنیا محسوب می شود، یادآور شد: متاسفانه هر ساله حدود پنج میلیون مورد جدید بیماری ایدز در دنیا شناسایی می شود.

25 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری ایدز فوت کرده اند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه درطول 30 سال گذشته بیش از 60 میلیون نفر مبتلا به بیماری ایدز در جهان شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 25 میلیون نفر مبتلا به بیماری ایدز در دنیا فوت شده اند.

شیخ آزادی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 35 میلیون بیمار مبتلا به ایدز در جهان وجود دارد، عنوان کرد: 80 درصد از مبتلایان به ایدز در جهان مربوط به گروه سنی زیر 30 سال است.

وی بیان داشت: بر اساس پیش بینیهای انجام شده تا پایان سال تعداد مبتلایان به بیماری ایدز در جهان به حدود 45 میلیون نفر خواهد رسید.

تا پایان امسال 700 هزار نوزاد مبتلا به ایدز در دنیا متولد می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه بر اساس پیش بینیهای انجام شده تا پایان سال جاری حدود 60 درصد از مبتلایان به ایدز در جهان افراد زیر 25 سال خواهند بود، یادآور شد: همچنین تا پایان امسال از بین تولدهای جدید در دنیا نیز حدود 700 هزار نوزاد مبتلا به ایدز متولد خواهد شد.

شیخ آزادی با اشاره به وضعیت بیماری ایدز در ایران خاطرنشان کرد: اولین مورد تشخیص بیماری ایدز در ایران مربوط به سال 1365 است.

بیش از21 هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شد

وی با بیان اینکه بالاترین میزان شناسایی بیماری ایدز در ایران درسال 83 بوده است، عنوان کرد: در این سال حدود سه هزار و 30 نفر بیمار مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به روند رو به کاهش ابتلا به بیماری ایدز درایران، بیان داشت: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه، آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره میزان ابتلا به بیماری ایدز در ایران در سال 88 حدود یک هزار و 233 نفر بوده است.

شیخ آزادی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته حدود 20 هزار و 985 نفر بیمارمبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده است، یادآور شد: البته براساس آمارهای جدید که تا پایان تابستان سال جاری استخراج شده این تعداد مبتلا به ایدزدر ایران به حدود 21 هزار و 435 نفر رسیده است.

70 درصد ابتلا به ایدز در ایران از طریق سرنگ آلوده است

وی خاطرنشان کرد: حدود 70 درصد از مبتلایان به ایدز در ایران به دلیل اعتیاد و استفاده از سرنگهای مشترک به این بیماری مبتلا شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به اینکه 93.2 درصد از مبتلایان به ایدز در ایران مرد هستند، عنوان کرد: حدود 7.4 درصد نیز از مبتلایان در ایران زن می باشند.

شیخ آزادی با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا از هر هزار نفر حدود 106نفر بیمار شناسایی شده مبتلا به ایدز وجود دارد، بیان داشت: در ایران نیز از هر 100 هزار نفر حدود 29 نفر بیمار مبتلا به ایدز شناسایی شده است.

وی با اشاره به افراد مبتلا شناسایی شده مبتلا به ایدز در لرستان یادآور شد: درحال حاضر تعداد یک هزار و 880 بیمار مبتلا به ایدز در لرستان وجود دارد.