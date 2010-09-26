فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه گلستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درویش علی حسن زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست این سازمان افزود: انتخاب صادرکنندگان نمونه به تناسب تعداد متقاضیان، در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی عمومی صورت می گیرد.

وی داشتن دو سال سابقه صادرات در گروه کالایی مورد نظر و به روز بودن عضویت بانک اطلاعات صادرکنندگان را از جمله شرایط متقاضیان برشمرد و گفت: همچنین ارزش صادرات سال 1389 (صادر کنندگان نمونه سالهای قبل ) باید بیشتر از ارزش صادرات امسال آنها باشد.

وی با بیان اینکه تقاضای صادرکنندگان تنها در یکی از گروه های مشخص شده یا بخش عمومی قابل قبول است خاطرنشان کرد: متقاضیان واجد شرایط باید با رعایت کف ارزش صادرات، تا پنجم مهر ماه ، در سایت nemoonesh.tpo.ir ثبت نام کرده و اصل مدارک را به سازمان بازرگانی ارائه کنند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی گلستان با اشاره به کف ارزش صادرات نیز تصریح کرد: در گروه کالایی فولاد و آهن آلات حداقل ارزش لازم چهار میلیون دلار، محصولات پتروشیمی دو میلیون دلار، مصالح ساختمانی سه میلیون دلار، شیرینی و شکلات دو میلیون دلار، چسب و رنگ و رزین دو میلیون دلار، میوه و تره بار یک میلیون دلار، گل و گیاه زینتی نیم میلیون دلار و روغن نباتی دو میلیون دلار است.

حسین زاده گفت: همچنین در گروه کالایی عمومی(مختلط) حداقل ارزش لازم چهار میلیون دلار، صنایع تبدیلی کشاورزی یا فرآورده های لبنی سه میلیون دلار، کانی های غیر فلزی دو میلیون دلار، فرش ماشینی یا موکت یک میلیون دلار، گل و گیاه دارویی، صنعتی و چای هفت دهم میلیون دلار و در گروه صنایع دستی حداقل ارزش لازم باید دو دهم میلیون دلار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر اطلاعات و مدارک مورد نیاز تاکید کرد: صادر کنندگان باید فهرست اظهارنامه های صادراتی سالهای 85 تا 88 یا پرینت عملکرد صادراتی، اعلام کتبی میزان فروش در سال 88 با تایید سازمان امور مالیاتی یا گزارش حسابرسی، فهرست بازارهای هدف در سال 88 ، یک نمونه اظهار نامه برای هر بازار جهت سال های 85 تا 88 ، یک نمونه اظهار نامه از اولین سال صادرات و فهرست اعتبار اسنادی گشایش شده"LC" جهت صادرات طی سال 88 با تایید بانک را نیز ارائه کنند.

وی فهرست بیمه کارکنان، تصاویر مدارک دانشگاهی لیسانس مربوط به کارکنان، فهرست دوره های آموزشی گذرانده شده در زمینه تجارت خارجی توسط مدیران و کارکنان سال 88 ، تصویر نمونه گزارش تهیه شده توسط "واحد تحقیق و توسعه" در زمینه صادرات، مدارک مربوط به شرکت در نمایشگاههای خارجی(هر نمایشگاه یک مدرک)، تصاویر استانداردهای خارجی-ملیISO- ، مدارک مربوط به طرح های توسعه در سال های 86 تا 88 (هر طرح یک مدرک)، آگهی روزنامه رسمی ثبت نام تجاری کالای تولیدی، قراردادهای بازاریابی و تبلیغات در خارج از کشور و قراردادهای پوشش های بیمه ای صادرات سال های 87 و 88 را از دیگر مدارک مورد نیاز در فرآیند انتخاب بیان کرد.