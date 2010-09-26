تهران در مهر سالهای 1380 تا 1388 تنها دو روز هوای پاک داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی در مورد بازگشایی مدارس افزود: در روزهای ابتدایی مهر به دلیل تردد بیش از پیش خودروها در ساعات اولیه صبح و کاهش دمای هوا، وضعیت هوا به شرایط ناسالم می رسد و اتمسفر برای پراکنش آلاینده ها شرایط نامناسبی پیدا می کند.

وی اظهار داشت: آمار و بررسیهای انجام شده بر روی وضعیت کیفیت هوا در پانزده روز پایانی شهریورماه سالهای 1380 تا 1388 و 17 الی 29 شهریور سال 1389 بر اساس شاخص PSI نشان می دهد که در هیچ یک از بازه های زمانی در نظر گرفته شده وضعیت هوای پاک مشاهده نشده است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا ادامه داد: پانزده روز پایانی شهریور ماه سال1381 با یک روز بسیار ناسالم و پانزده روز پایانی شهریور ماه سال 1382 با 14روز ناسالم نسبت به پانزده روز پایانی شهریور ماه سالهای دیگر، در وضعیت نامطلوب تری قرار داشته اند. همچنین پانزده روز پایانی شهریور ماه سال1386 با 14 روز سالم و یک روز ناسالم نسبت به مدت زمان مشابه در بقیه سال ها از شرایط مطلوب تری برخوردار بود.

رشیدی گفت: این در حالی است که پانزده روز ابتدایی مهرماه سال 1383 با 14 روز ناسالم و مدت مشابه سالهای 1380 و 1381 با 12 روز ناسالم در شرایط نامطلوب تری نسبت به بقیه سالها قرار داشته اند.