  1. استانها
  2. مازندران
۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

نماینده دفاتر پاسخگویی به شکایات شمال کشور منصوب شد

نماینده دفاتر پاسخگویی به شکایات شمال کشور منصوب شد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شمال کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران به عنوان، نماینده گروه نشست های منطقه ای این دفاتر در شمال کشور منصوب شد.

غلامعلی حاجی زاده، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور در حکمی، شعبان علی واحدی، مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران را به عنوان نماینده خود در شمال کشور منصوب کرد.

در حکم ابلاغی آمده است: با عنایت به برنامه ریزی انجام شده جنابعالی را به عنوان نماینده گروه نشستهای منطقه ای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شمال کشور به مدت شش ماه (از تاریخ ۱/۷/۸۹ تا ۲۹/۱۲/۸۹) منصوب می کند.

امید است با همت و کار مضاعف در راستای تحقق انجام وظایف محوله ،بیش از پیش موفق و موید باشید.

واحدی از جانبازان دفاع مقدس و دارای کارنامه موفقی در اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران است.

کد مطلب 1158855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها