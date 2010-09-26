نماینده دفاتر پاسخگویی به شکایات شمال کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران به عنوان، نماینده گروه نشست های منطقه ای این دفاتر در شمال کشور منصوب شد.

غلامعلی حاجی زاده، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور در حکمی، شعبان علی واحدی، مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران را به عنوان نماینده خود در شمال کشور منصوب کرد.

در حکم ابلاغی آمده است: با عنایت به برنامه ریزی انجام شده جنابعالی را به عنوان نماینده گروه نشستهای منطقه ای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شمال کشور به مدت شش ماه (از تاریخ ۱/۷/۸۹ تا ۲۹/۱۲/۸۹) منصوب می کند.

امید است با همت و کار مضاعف در راستای تحقق انجام وظایف محوله ،بیش از پیش موفق و موید باشید.

واحدی از جانبازان دفاع مقدس و دارای کارنامه موفقی در اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران است.