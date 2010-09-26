امور فرهنگی باید در ورزش توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدرضا حسینی پیش از ظهر یکشنبه در همایش جامعه ورزشی در این اداره کل افزود: ورزشکاران به ویژه قهرمانان باید مراقب حرکات، گفتار و رفتارشان باشند زیرا جامعه به خصوص جوانان به آنان به عنوان الگو نگاه می کنند.

وی اظهار داشت: دشمنان که در برخوردهای فیزیکی ناتوانند امروز به اعتقادات و باورهای دینی مسلمین حمله ور شدند.



معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تاکید کرد که بیگانگان قشر فعال به ویژه جوانان را از اهداف مهم تیرهای سهمگین انحرافات ، ابتذال و ... خود قرار داده اند بنابراین باید همه هوشیار باشیم تا در این راستا ولایتمدارانه ودرست عمل کنیم .



حسینی تصریح کرد که روی آوری مربیان ، داوران ، قهرمانان ، ورزشکاران به امور فرهنگی دینی ، مذهبی همگام با برنامه های ورزشی و پرورش جوانان و قهرمانان ورزشی آراسته به سجایای اخلاقی می تواند دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خنثی و نقش برآب کنند.

این همایش به منظور آگاهی و همبستگی جامعه ورزش و اعلام انزجار از توهین نفرت انگیز دشمنان دین ، قرآن و خدا به کتاب آسمانی مسلمین برگزار شد.