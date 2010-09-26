توانمند سازی حاشیه همدان به درستی انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی پیش از ظهر یکشنبه، در جلسه توانمند سازی حاشیه شهر همدان با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های باید در زمینه ایجاد اشتغال و توانمندسازی حاشیه شهر همدان تلاش کنند، گفت: باید در راستای ارتقای اجتماعی این مناطق گام برداشت.

موسوی با تاکید بر در نظر گرفتن ردیف ویژه ای از اعتبارات استانی برای ایجاد اشتغال و توانمند سازی حاشیه شهر همدان، افزود: در 15 روز آینده کارشناسان ستاد توانمندسازی حاشیه شهرهای استان همدان از شهرستان های ملایر و نهاوند بازدید می کنند تا در اختصاص اعتبار لازم برای توانمند‌سازی حاشیه این دو شهر دقت شود.

موسوی با بیان اینکه از بودجه ای که در آینده به توانمند سازی شهرهای همدان تزریق می‌شود سهم همدان و ملایر 30 میلیارد تومان است، یادآور شد: این اعتبار از بودجه‌ای که استان برای بهسازی حاشیه شهر در اختیار شهرداری می‌گذارد، جدا است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه اداره برق در این مناطق یک و نیم میلیارد تومان هزینه کرده است، خاطرنشان کرد: اداره آب، گاز و شهرداری باید برای مناطق توانمندسازی حاشیه شهر و بهسازی آن هزینه کنند.