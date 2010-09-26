تلفات برق در لرستان 46 درصد کاهش یافت

محمد بحرینی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: در طول شش ماه دوم سال گذشته و پنج ماه نخست سال جاری بیش از چهار هزار و 411 فقره انشعاب غیرمجاز برق در استان لرستان جمع آوری شد.

وی همچنین از توسعه شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهدار با هدف جمع آوری برقهای غیر مجاز و اصلاح مبلمان شبکه های برق به طول 115 کیلومتر خبر داد و بیان داشت: همچنین در مدت زمان یاد شده 69.2 کیلومتر از شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار سطح این استان اصلاح شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان نصب 66 دستگاه پست هوایی کم ظرفیت با هدف رفع ضعف ولتاژ مشترکین و کاهش شعاع تغذیه فشار را از دیگر اقدامات این شرکت برشمرد و گفت: همچنین در مدت زمان یاد شده دو هزار و 855 دستگاه از لوازم اندازه گیری معیوب با هدف نمایش مصرف واقعی مشترکین اصلاح شد.

بحرینی نصب دو هزار دستگاه ساعت نجومی در سیستم روشنایی معابر با هدف اصلاح سیستم اتوماتیک قطع و وصل شبکه روشنایی معابر و اصلاح سیستم اتصال زمین در شبکه های فشار ضعیف با هدف متعادل کردن جریان سیم نول شبکه فشار ضعیف را از دیگر اقدامات شرکت برق لرستان برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع برای اجرای اقدامات یاد شده اعتباری در حدود 45 هزار و 700 میلیون ریال هزینه شده است.