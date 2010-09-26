نیما دهقان، تهیهکننده این مجموعه که هنوز نامی برای آن قطعی نشده به خبرنگار مهر گفت: حسین کیانی مشغول نگارش این مجموعه کمدی است که در صورت تصویب آن را برای ایام نوروز سال 90 کار میکنیم. کارگردانی این پروژه هم به عهده کیانی است.
وی در ادامه افزود: این مجموعه به مسائل روز اجتماعی میپردازد و از ساختار تله تئاتر نیز وام میگیرد. تاکنون یک پنجم این سریال نوشته شده و نگارش ادامه دارد. بعد از تایید شبکه سعی میکنیم اوائل زمستان امسال آن را کلید بزنیم.
به تازگی تله تئاتر "هویت" به کارگردانی علی سرابی و تهیهکنندگی نیما دهقان از شبکه چهار روی آنتن رفت.حسین کیانی با ساخت این مجموعه قصد دارد نخستین تجربه مجموعهسازی را کسب کند. از کارهای او میتوان به نمایشهای "همسایه آقا"، "همه فرزندان خانم آغا"، "اهل قبور"، "تکیه دولت" و ... نام برد.
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