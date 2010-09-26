ترویج فرهنگ پست در جامعه نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم در مراسم معارفه مدیرکل جدید پست استان قزوین اظهار داشت: سازمان ها و ادارات دولتی باید برخی از مأموریت ها و وظایف خود را در قالب دفاتر پیشخوان دولت به بخش غیردولتی واگذار کنند تا امکان دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات اداری فراهم شود.

وی با تأکید بر بازسازی و ارتقای تعاملات درون سازمانی در اداره کل پست استان تصریح کرد: در حال حاضر اداره کل پست استان از نیروی انسانی مناسب و متنوعی برخوردار است که برای افزایش انگیزه این کارکنان و بالا بردن سطح تعامل آنها با مدیریت پست و سایر دستگاه ها و سازما ن ها باید تلاش کرد.

استاندار با اشاره به نوپا بودن استان قزوین خاطرنشان کرد: اگرچه استان قزوین بدلیل نوپا و جوان بودن از ظرفیتهای محدودی در زمینه اعتبارات برخوردار است اما طی سال های گذشته حمایت های خوبی از اداره کل پست استان شده است و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

حسین نعمتی عضو هیئت مدیره شرکت پست ایران در این جلسه با تأکید بر پیشتاز بودن استان قزوین در زمینه مرسولات پستی اظهار داشت: در حال حاضر سرانه مرسولات پستی استان قزوین 15 است که برابر با میانگین کشوری است و این بیانگر مناسب بودن وضعیت پست در این استان است.

وی افزود: در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد ریال برای ارتقای سطح پست استان و تأمین تجهیزات و ایجاد فضاهای مورد نیاز این اداره کل هزینه شده است.

در پایان این نشست از خدمات و تلاشهای غلامرضا حمیدی مدیرکل سابق تقدیر و اکبر پورمظاهری به عنوان مدیرکل جدید پست استان قزوین معرفی شد.

پورمظاهری پیش از این مدیرکل پست استان ایلام بوده است.