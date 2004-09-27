در پشت پرده مذاكرات آمريكا و اروپايي ها چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاري مهر، رويترز در گزارشي با بيان مطلب فوق نوشت : هرچند عراق يكي از موضوعات اصلي در نشست هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بود ، اما در پشت درهاي بسته همه از آنچه بحران برنامه هسته اي ايران مي خواندند، سخن مي گفتند.



رويترز نوشت : به محض پايان انتخابات رياست جمهوري آمريكا در ماه نوامبر(12 آبان ) اعضاي پيمان ناتو با آزمون بزرگ بعدي درباره نحوه تعامل با پرونده هسته اي ايران مواجه خواهند بود.



شركت كنندگاني كه در دو نشست پشت درهاي بسته در نيويورك ميان كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا و وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايي و وزيران امور خارجه هشت كشور صنعتي حضور داشتند، موضوع برنامه هسته اي ايران را در صدر موضوعات مورد بحث در اين دو نشست اعلام كردند.



كريس پاتن كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپايي كه در اين دونشست حاضر بوده است، گفت : بايد به ايراني ها تذكر داد كه نمي توانند ميان اروپايي ها و آمريكا شكاف و تفرقه بيندازند.



وي در گفتگويي اظهار داشت : با انتقال بكارگيري مسالمت آميز هسته اي به بكارگيري نظامي موافقت نمي كنيم ما از آنها( ايراني ها) مي خواهيم پايبندي روشن و كاملي به لزوم استفاده صلح آميز غير نظامي با راهكار مناسب براي تحقيق داشته باشند.



انگليس و فرانسه و آلمان سال گذشته طرحي براي مشاركت ايران در گفتگو و همكاري در زمينه انرژي هسته اي مسالمت آميز و روابط اقتصادي مستحكم ارائه كردند در صورتي كه ايران از تمام فعاليت هايي از جمله غني سازي اورانيوم كه شايد به آن قدرت توليد سلاح هسته اي را بدهد ، دست بكشد.



به گزارش مهر در ادامه گزارش رويترز آمده است : سه كشور اروپايي از نبود همكاري كامل و شفاف ميان ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي ناخرسند هستند اين سه كشور هفته گذشته از اعلان تهران به اينكه كار بررسي اورانيوم خام را با هدف غني سازي آن آغاز كرده است، ابراز ناخرسندي كردند.



جك استراو وزير امور خارجه انگليس گفت : نكته نااميد كننده اين است كه ما(انگليس)، آلمان و فرانسه تا حدي تلاش كرديم تا يك روزنه اي براي حل اين مشكل و خروج از اين وضعيت پيدا كنيم اميدوارم حتي در اين لحظه ديرهنگام ايراني ها از حكمت مشورت با ما استفاده كنند.



به ادعاي رويترز، ديپلمات ها! مي گويند كه يك جدال بر سرقدرت درتهران كه درآن اسلامگرايان تندرو بر اصلاح طلبان پيروز شوند چه بسا از فرصت هاي دستيابي به توافقنامه اي بكاهد .



ميشل بارنيه وزير امور خارجه فرانسه گفته است : صبر اروپايي در حال تمام شدن است و اگر هماهنگي و همسوئي سريع با ايراني ها صورت نگيرد پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت كشيده خواهد شد كه ممكن است مجازات هايي را براي تهران به دنبال داشته باشد.



ديپلمات هاي اروپايي در خفا از اشاره هاي روزافزون به اينكه اسرائيل چه بسا براي حمله نظامي به تاسيسات هسته اي ايران مانند حمله سال 1981 به تاسيسات هسته اي عراق آماده مي شود، نگران هستند.



پاتن گفت : دشوار است كه پيش بيني كنيم هر دولت آمريكايي انديشه هاي جديدي در هفته هاي پيش از انتخابات رياست جمهوري ارائه كند اما بر همه ما لازم است كه اگر مي خواهيم مانع از ظهور قدرت هسته اي احتمالي در خاورميانه شويم اينكه يك معامله متقاعد كننده بر ايراني ها پيشنهاد كنيم .



اما تندروهاي دولت كنوني آمريكا توضيح دادند كه با هرگونه معامله بزرگ راهبردي اين چنيني با تهران درصورت انتخاب مجدد بوش مخالفت خواهند كرد.



جك استراو و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و شماري از وزيران امور خارجه اين اتحاديه با كمال خرازي وزير امور خارجه ايران درحاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد ديدار كردند و هشدار دادند كه فرصت در مقابل ايران براي توقف تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم در حال تمام شدن است در غير اين صورت پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد.



ديپلمات ها افزودند توقف چنين فعاليت هايي در لحظات اخير پيش از نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از سوي ايران كافي نيست.



جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا در پشت درهاي بسته در سازمان ملل متحد (براي همراه كردن كشورها با فشارها و تهديدهاي آمريكا عليه ايران ) خيلي تلاش كرد و به اعضاي اروپاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي ديگر اطلاع داد كه زمان براي سختگيري بر ضد ايران فرا رسيده است .



درحالي كه تهران با حرارت و سختكوشي براي جلوگيري از ارجاع پرونده هسته اي اش به شوراي امنيت تلاش مي كند اما با اين حال حتي ترديد دارند كه به فرض ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت اين شورا نتواند دلايل قانع كننده اي درباره نقض قوانين از سوي ايران براي اعمال مجازات هاي مهمي بر اين كشور نشان دهد.

به گزارش مهر، يك مسئول بزرگ اتحاديه اروپايي با تاييد حق ايران براي غني سازي اورانيوم بنا به متن توافقنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي مي گويد : نقض رسمي توافقنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي مستلزم مجازات محدود ايران است و نه مجازات هاي فراگير و گسترده، زيرا اين توافقنامه كه هدفش جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي است غني سازي اورانيوم را اجازه داده است.



اين مسئول مدعي شد: بر اساس اين توافقنامه تنها موارد نقض اين توافقنامه از سوي ايران ، پنهان كردن حجم و گسترده برنامه و برخي تاسيسات خود از آژانس بين المللي انرژي اتمي در گذشته بود.



لازم به ذكر است ايالات متحده آمريكا وانگليس درحالي كه پيدا كردن سلاح هاي كشتار جمعي عراق پس از جنگ و اشغال اين كشوربه بهانه نابودي چنين سلاح هاي به راه انداختند، شكست خوردند كه كشورهاي فراواني را در جهان محتاط تر و هوشيار تر و افكار عمومي را مشكوك تر به ادعاهاي سازمان اطلاعاتي اين كشور قرار داد.

