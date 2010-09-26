فوریت طرح بررسی طرح قانون نفت و گاز در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس یک فوریت بررسی طرح قانون نفت و گاز به رای گذاشته شد و نمایندگان با بررسی فوریت دار این طرح موافقت کردند.

طرح قانون نفت و گاز که به امضای 36 نفر از نمایندگان رسیده است موارد مختلفی را در زمینه قانون نفت و گاز مورد بررسی قرار می دهد.

در این طرح موضوعاتی از جمله اختیارات وزارت نفت، نحوه عقد قراردادهای نفتی و گاز طبیعی، وظایف هیئت امنای نفت و گاز، نحوه استفاده از درآمدهای فروش نفت و گاز، ترکیب هیئت امنای نفت و گاز، حق حاکمیت بر منافع نفت و گاز و دیگر موارد مورد بررسی قرار می گیرد.