به گزارش خبرگزاری مهر, نمایشگاهی از آثار سودی شرفشاهی، نقاش ایرانی مقیم کانادا با عنوان "جنگ و عشق" روز جمعه، دوم مهر در نگارخانه شیرین افتتاح شد.

وی عنوان می‌کند در این نمایشگاه 13 اثر را عرضه کرده است که قیمت آنها یک سوم قیمت جهانی است. آثار شرفشاهی در این نمایشگاه زمینه ای ایرانی دارند و پس زمینه کارها فرشهای کهن ایرانی است. وی برای بیان داستانهایی از زندگی امروز از خلق شخصیتهای مذهبی، اسطوره ای و انسانی بهره گرفته است.

نقاشیهای شرفشاهی از حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر سه میلیون و 500 هزار تومان قیمت برخوردارند. وی در مورد قیمت آثارش عنوان کرد: من نقاش مقیم کانادا هستم ولی دوست داشتم آثارم در ایران به فروش برسد و نزد هموطنانم باقی بماند.

وی افزود: با توجه به وضیعت متزلزل فروش آثار هنری در ایران تصمیم گرفتم قیمت کارهایم را پایین بیاورم تا حداقل چند تابلوهایم در ایران بماند در صورتیکه اگر می خواستم این آثار را در نیویورک به نمایش بگذارم حداقل سه برابر، قیمت داشتند و قیمت هر تابلو را 4 تا 5 هزار دلار در نظر می گرفتم.

شرفشاهی با اشاره به روند شکل گیری مجموعه به نمایش در آمده در نگارخانه شیرین تاکید کرد: من در دل نیویورک و در قالب آثارم همیشه دنبال خدا بوده ام. برای همین در برخی آثارم تصاویری از ائمه اطهار را با چهره های نورانی به تصویر کشیده ام. در آثار من اشاره مستقیم به سنت کاملا هویداست و تصورم بر این است اگر هنرمندی بخواهد می تواند با زبان تازه و جدید مسایل هنری را مطرح کند و سنتهای گذشته می توانند دوباره زنده شوند.

سودی شرفشاهی، نقاش، مجسمه ساز، کارتونیست و گرافیست از سال 1353 در نیویورک زندگی می کند. شرفشاهی پس از دریافت مدرک کارشناسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1349 با استفاده از بورس تحصیلی به هلند رفت و در سال 1353 به دریافت درجه فوق لیسانس از رویال آکادمی لاهه نایل شد.

وی تحصیلات خود را در مرکز گرافیکی پرات، دانشگاه نیویورک، مدرسه هنرهای تصویری و انستیتوی مد و تکنولوژی نیویورک ادامه داد و در کنار آن به مدت 12 سال در سمت مدیریت مؤسسات مختلف تبلیغاتی به فعالیتهای هنری ادامه داد.

شرفشاهی جوایز متعددی در مسابقات نقاشی و گرافیک دریافت کرده که از نمونه های آن می توان به جایزه گرترود میل مموریال (1380)، جایزه پل ریور برای اکسلنس در گرافیک (1370) ، وجایزه بین المللی آرت دیرکشن (1365- 1366) اشاره کرد.

نمایشگاه "جنگ و عشق" شرفشاهی تا دو هفته برپا است و علاقه مندان می توانند همه روزه به جز دوشنبه ها از ساعت 11صبح تا 8 شب از این آثار در نگارخانه شیرین واقع در بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی، ساختمان انجمن خوشنویسان ایران، نگارخانه شیرین دیدن کنند.