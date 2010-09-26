همه قوا باید تابع مجلس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوترابی فرد که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس را برعهده داشت، با اشاره به اینکه در چند روز گذشته بحث های جامعی در مورد سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس در راس امور نیست، انجام شده است افزود: ریاست مجلس نیز در این زمینه گفتگوی مشروحی داشتند و نایب رئیس دوم مجلس و اعضای هیئت رئیسه نیز در این زمینه مباحثی را مطرح کرده اند و با توجه به اینکه موضوع بسیار روشن است و اکنون نیز مجلس به عظمت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت آن در صحن مجلس دیگر به این موارد نمی پردازیم.

وی با بیان اینکه مجلس امروز مجلس بزرگداشت هفته دفاع مقدس بوده است، یادآور شد: من تنها به بیان بخشی از سخنان حضرت امام درباره مجلس می پردازم که می فرمایند این مجلس عصاره زحمت های طاقت فرسای ملت است و تنها مرکزی است که تمام قوا باید تابع آن باشند در همین راستا باید تلاش شود که مجلس جایگاه واقعی خود را حفظ کند و تصمیمات ما هم در افزایش جایگاه مجلس موثر است.

وی همچنین با اشاره به بیانات امام راحل افزود: حضرت امام فرمودند مجلس مرکز همه قدرتها و قوانین است و تنها مرکزی است که باید همه قوا تابع آن باشند و مجلس در راس همه ارگان ها باید باشد.

ابوترابی فرد تاکید کرد: امام (ره) فرموده اند مجلس در راس همه امور است.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس با تدابیر و تصمیماتی که می گیرند نقش بزرگی در حفظ جایگاه مجلس دارند و باید تلاش کنیم مجلس را در جایگاه واقعی اش حفظ کنیم.