به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری صبح یکشنبه در جمع کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، به بیان روایتی از امام صادق (علیه السلام) پیرامون حرکت در مسیر دین پرداخت و گفت: ممکن است برخی افراد مومن باشند اما جهت گیری⁯های مناسبی در زندگی⁯اشان نداشته باشند. این افراد دچار خسران و غفلت می⁯شوند.



وی افزود: ابن ملجم انسان لاابالی و بی⁯دینی نبوده است اما به خاطر اینکه جهت⁯گیری⁯های زندگی⁯اش غلط بود، دچار غفلت شد و امیرالمومنین علیه السلام را به شهادت رساند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: البته ممکن است افرادی در عمل نمودن به دین آن گونه که باید همت نداشته باشند اما به لحاظ اینکه جهت⁯گیری زندگی آنها صحیح است، منجر به اصلاح رفتارشان شود.



اسکندری با بیان اینکه در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) برخی اصحاب خدمت آن بزرگواران می⁯رسیدند و عقاید خود را بازگو و بررسی می⁯کردند، اظهار داشت: اینکه امروز منافقین به این روز سیاه افتادند به خاطر این است که از چهره⁯ها و شخصیت⁯های طراز اول دینی و فکری جامعه و نظام فاصله گرفتند و برداشت⁯ها و تفسیرهای نادرستی از دین داشتند.



وی اضافه کرد: رعایت مسائل معنوی و فکری همانند حرکت کردن در دریاست که اگر انسان قطب نما نداشته باشد یا اطراف خود می⁯چرخد و یا به بیراهه می⁯رود و سردرگم می⁯شود. باید قطب⁯نمای زندگی⁯امان را به گونه⁯ای تنظیم کنیم که در جهت خداوند و دین باشد.



گسترش فعالیت⁯های فرهنگی حوزه دین باعث کاهش ناهنجاری⁯های اخلاقی می⁯شود



وی به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، رزمندگان و ایثارگران با توکل به خدای متعال و تکیه بر آرمان⁯های امام خمینی(ره) پای در عرصه جهاد گذاشتند و عزت و آزادگی و اقتدار را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آوردند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با تاکید بر ضرورت حفظ ارزش⁯های دفاع مقدس اضافه کرد: همسوبودن در راه شهیدان می⁯تواند انسان را در اجر و مزد آن بزرگواران سهیم کند.



اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توجه بیشتر به برنامه⁯های فرهنگی و تبلیغی و اختصاص اعتبارات کافی برای انجام این گونه برنامه⁯ها تاکید کرد و گفت: مسجد، وعظ، خطابه، مذهب و راز و نیازها، بیشترین ارزش⁯های والا را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آورده⁯اند و اگر به این موضوع اعتقاد داریم که مذهبی⁯ها این انقلاب را به ثمر رساندند و جنگ را اداره کردند، همین افراد باید انقلاب اسلامی را حفظ کنند و راه را ادامه دهند.



وی اضافه کرد: وقتی می⁯بینیم که ناهنجاری⁯ها و بزهکاری⁯های اجتماعی در جامعه اسلامی گسترش می⁯یابد به این نتیجه می⁯رسیم که ⁯باید فعالیت⁯های فرهنگی حوزه دین بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا از ناهنجاری⁯های اجتماعی و اخلاقی کاسته شود.