به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح یکشنبه در جمع کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، به بیان روایتی از امام صادق (علیه السلام) پیرامون حرکت در مسیر دین پرداخت و گفت: ممکن است برخی افراد مومن باشند اما جهت گیریهای مناسبی در زندگیاشان نداشته باشند. این افراد دچار خسران و غفلت میشوند.
وی افزود: ابن ملجم انسان لاابالی و بیدینی نبوده است اما به خاطر اینکه جهتگیریهای زندگیاش غلط بود، دچار غفلت شد و امیرالمومنین علیه السلام را به شهادت رساند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: البته ممکن است افرادی در عمل نمودن به دین آن گونه که باید همت نداشته باشند اما به لحاظ اینکه جهتگیری زندگی آنها صحیح است، منجر به اصلاح رفتارشان شود.
اسکندری با بیان اینکه در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) برخی اصحاب خدمت آن بزرگواران میرسیدند و عقاید خود را بازگو و بررسی میکردند، اظهار داشت: اینکه امروز منافقین به این روز سیاه افتادند به خاطر این است که از چهرهها و شخصیتهای طراز اول دینی و فکری جامعه و نظام فاصله گرفتند و برداشتها و تفسیرهای نادرستی از دین داشتند.
وی اضافه کرد: رعایت مسائل معنوی و فکری همانند حرکت کردن در دریاست که اگر انسان قطب نما نداشته باشد یا اطراف خود میچرخد و یا به بیراهه میرود و سردرگم میشود. باید قطبنمای زندگیامان را به گونهای تنظیم کنیم که در جهت خداوند و دین باشد.
گسترش فعالیتهای فرهنگی حوزه دین باعث کاهش ناهنجاریهای اخلاقی میشود
وی به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، رزمندگان و ایثارگران با توکل به خدای متعال و تکیه بر آرمانهای امام خمینی(ره) پای در عرصه جهاد گذاشتند و عزت و آزادگی و اقتدار را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آوردند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با تاکید بر ضرورت حفظ ارزشهای دفاع مقدس اضافه کرد: همسوبودن در راه شهیدان میتواند انسان را در اجر و مزد آن بزرگواران سهیم کند.
اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم توجه بیشتر به برنامههای فرهنگی و تبلیغی و اختصاص اعتبارات کافی برای انجام این گونه برنامهها تاکید کرد و گفت: مسجد، وعظ، خطابه، مذهب و راز و نیازها، بیشترین ارزشهای والا را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آوردهاند و اگر به این موضوع اعتقاد داریم که مذهبیها این انقلاب را به ثمر رساندند و جنگ را اداره کردند، همین افراد باید انقلاب اسلامی را حفظ کنند و راه را ادامه دهند.
وی اضافه کرد: وقتی میبینیم که ناهنجاریها و بزهکاریهای اجتماعی در جامعه اسلامی گسترش مییابد به این نتیجه میرسیم که باید فعالیتهای فرهنگی حوزه دین بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا از ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاقی کاسته شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: فاصله گرفتن از شخصیتهای طراز اول و تفسیر نادرست از دین منجر به انحراف در رفتار انسان میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح یکشنبه در جمع کارکنان معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، به بیان روایتی از امام صادق (علیه السلام) پیرامون حرکت در مسیر دین پرداخت و گفت: ممکن است برخی افراد مومن باشند اما جهت گیریهای مناسبی در زندگیاشان نداشته باشند. این افراد دچار خسران و غفلت میشوند.
نظر شما