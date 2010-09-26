"مسافرخانه" در خانه هنرمندان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مسافرخانه" به کارگردانی شیما فرهمند با حمایت خانه تئاتر دانشگاهی ایران و اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از چهارم مهرماه هر شب ساعت 18 در سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا میشود.
این نمایش کاری از گروه تئاتر سایه ایران است که در سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی نمایش منتخب از دیدگاه تماشاگران شد. داستان نمایش، زندگی زنی است که در مسافرخانهای متروکه، با مرور ذهنیات خودش زندگی میکند، نویسنده و کارگردان این کار شیما فرهمند است.
هدیه رضایی، خیام وقار کاشانی، ابوذر ساعدی، شیما فرهمند و مینا محترمی بازیگران این نمایش هستند. طراح صحنه و لباس، نور و پوستر و بروشور و مشاور کارگردان سید مرتضی میرمنتظمی، مدیر فنی و هنری مجید فشخامی، مدیر اجرا مهناز ولایتی، دستیار کارگردان آرزو امینی، آهنگساز امیرحسین الهه دادی و عکاس مهندس اسماعیلزاده، عوامل این گروه نمایشی هستند.
همچنین نمایش "زن، مرد" به کارگردانی سید مرتضی میرمنتظمی به عنوان تنها نماینده ایران در جشنواره بینالمللی تئاتر کوفار بلاروس، با حمایت مادی و معنوی خانه تئاتر دانشگاهی ایران به روی صحنه میرود. سید مرتضی میرمنتظمی که سال گذشته با این نمایش در جشنواره بینالمللی "هایفست" ارمنستان مورد تقدیر قرار گرفت، اینک آماده اجرای این نمایش در جشنواره کوفار بلاروس است.
این جشنواره از پنج تا 10 مهر ماه در شهر مینسک، پایتخت بلاروس برگزار میشود و کشورهایی نظیر لهستان، ایتالیا، یونان، روسیه، سوییس، پرتقال و ... در این جشنواره حضور دارند. این اثر بر پایه طراحی صحنه شکل گرفته و بدن و حرکت بازیگر هماهنگ با طراحی صحنه است، همچنین این نمایش به سه زبان فارسی، انگلیسی، و روسی اجرا میشود.
نمایش "زن، مرد" به بررسی زندگی انسانهایی میپردازد که دچار روزمرگی شدهاند. بازیگران این نمایش محمد اللهدادی و ملودی آرامنیا، مشاور کارگردان شیما فرهمند، آهنگساز حامد دولتآبادی و طراحی صحنه، لباس و نور برعهده مرتضی میرمنتظمی است.
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