1250 هکتار اراضی مهاباد تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید رحیم سجادی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی مهاباد، افزود: در این راستا بتنی کردن کانال های درجه سه و چهار شبکه آبیاری دشت مهاباد بررسی و پیش بینی می شود با تامین سهم 30 درصدی مشارکتی کشاورزان در این طرح، عملیات بتنی کردن آن آغاز شود.

وی با اشاره به توان شرکت‌های داخلی در ساخت و تولید تجهیزات و لوازم سامانه آبیاری تحت فشار، بیان داشت: هم اکنون بیش از ‪ ۸۵‬ درصد تجهیزات آبیاری نوین در داخل کشور تولید شده که از این لحاظ هیچ مشکلی برای توسعه این گونه طرح‌ها وجود ندارد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با هدف ساماندهی طرح های انتقال آب در روستاهای داشخانه، قوپی بابا علی، دوستعلی و ترشکان به شهرستان مهاباد سفر کرده است.

سید رحیم سجادی در جریان این سفر یکروزه با حضور در تعدادی از روستاهای مهاباد، وضعیت کشاورزان و طرح های آب و خاک این مناطق را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهد.

شهرستان مهاباد با بیش از 80 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی یکی از قطب های مهم کشاورزی آذربایجان غربی به شمار می رود.