نمایش " ‌آرزوی قشنگ رعنا " ‌در جشنواره ضامن آهو پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این جشنواره از 18 تا 21 مهرماه در بندرعباس اجرا خواهد شد و همچنین نمایش " ‌آرزوی قشنگ رعنا " جزء‌ هشت نمایش برگزیده شرکت کننده در هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان است که در هفتم تا 11 مهر در همدان نیز اجرا خواهد داشت.

این نمایش به صورت تلفیقی اجرا می شود (ترکیب بازیگران و عروسک ) و داستان در مورد دختر بچه ای است که آرزو می کند، کاش کبوتر حرم امام رضا ( ع) شود که در بین راه رسیدن به حرم اتفاقات زیادی برایش می افتد.

بازیگران این نمایش سوفیا نادری، ‌فاطمه علی پرست، ‌الناز امیدی، صفورا نصرزاده و مصطفی زرعی و حسن پور مهدی هستند و موسیقی آن از سوی آسیه دخت محمدی اجرا می شود.