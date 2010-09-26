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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

نمایش " ‌آرزوی قشنگ رعنا " ‌در جشنواره ضامن آهو پذیرفته شد

نمایش " ‌آرزوی قشنگ رعنا " ‌در جشنواره ضامن آهو پذیرفته شد

رشت - خبرگزاری مهر: نمایش"آرزوی قشنگ رعنا"‌ ‌به نویسندگی و کارگردانی "نگار نادری" در چهارمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی با عنوان ضامن آهو پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این جشنواره از 18 تا 21 مهرماه در بندرعباس اجرا خواهد شد و همچنین نمایش " ‌آرزوی قشنگ رعنا " جزء‌ هشت نمایش برگزیده شرکت کننده در هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان است که در هفتم تا 11 مهر در همدان نیز اجرا خواهد داشت.

این نمایش به صورت تلفیقی اجرا می شود (ترکیب بازیگران و عروسک ) و داستان در مورد دختر بچه ای است که آرزو می کند، کاش کبوتر حرم امام رضا ( ع) شود که در بین راه رسیدن به حرم اتفاقات زیادی برایش می افتد.

بازیگران این نمایش سوفیا نادری، ‌فاطمه علی پرست، ‌الناز امیدی، صفورا نصرزاده و مصطفی زرعی و حسن پور مهدی هستند و موسیقی آن از سوی آسیه دخت محمدی اجرا می شود.

کد مطلب 1158899

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