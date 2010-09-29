جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: پیش بینی کردن نتیجه در بازی‌های آسیایی گوانگجو درست نیست. تیم هندبال ایران به همراه کادر فنی‌اش تمام تلاش خود را برای تکرار مقام سوم دوره قبل بازی‌های آسیایی در گوانگجو قرار داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا با توجه به شرایط اردوها و برنامه های تدارکاتی تیم هندبال کسب مقام سوم دور از تصور است؟"، افزود: تلاش ما برای کسب مقام سومی است و به هیچ عنوان بلند پروازی نمی‌کنیم!

سرپرست فدراسیون هندبال در مورد وضعیت بازیکنان تیم ملی گفت: این مسئله که بازیکنان این روزها تمرین نمی‌کنند، درست نیست زیرا آنها با حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به نوعی در یک مسابقه تدارکاتی قرار دارند.

وی در همین خصوص گفت: هم اکنون برخی از بازیکنان تیم ملی در قالب تیم‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در لبنان به سر می‌برند. برخی دیگر هم در تهران تمرینات خود را با سرمربی خارجی دنبال می کنند و در نهایت در پایان جام باشگاه‌های آسیا یک هفته اردوی داخلی را برای هماهنگی بیشتر طی خواهند کرد.

کوزه گری خاطرنشان کرد: قرار است بعد از این اردو برای هماهنگی بیشتر، این بازیکنان راهی یک تورنمنت و اردوی تدارکاتی در کشور قطر شوند. قطر یکی از تیم‌های مطرح حاضر در بازی‌های آسیایی گوانگجو است که مطمئنا برگزاری تمرین و مسابقه با این تیم می‌تواند به تیم ما کمک بسزایی در شناخت وضعیت بازیکنان داشته باشد.

وی در مورد شرایط کسب نتیجه در گوانگجو هم گفت: هرچند ما به نسبت برخی از کشورهای آسیایی کمی دیرتر برنامه‌های تدارکاتی را شروع کردیم اما هندبالیست‌های تیم ملی از تیرماه تحت نظر مربیان و سرمربی خارجی تمرین کرده‌اند. تیم‌های دیگر کشورها هم برای گرفتن نتیجه به چین می‌روند و آنها هم به نسبت شرایط خود سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی کرده‌اند.

سرپرست فدراسیون هندبال کشورمان تصریح کرد: جدا از بحث تدارکات هر تیم، قرعه کشی مسابقات هم در نتیجه تیم‌ها تاثیرگذار است. اینکه در دور مقدماتی با تیم‌هایی رده پایین‌تر از خود هم گروه باشیم یا اینکه با تیم‌های قدرتمندی چون کره، چین و ژاپن و قطر می‌تواند در کسب نتیجه تیم تاثیر‌گذار باشد.