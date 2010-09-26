بازسازی 160 فضای آموزشی خراسان جنوبی در طرح هجرت

علیرضا موسوی ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند گفت: در سال جاری میزان پنج هزار و 249 متر مربع زیباسازی در قالب طرح هجرت در سطح مدارس استان انجام شده است.

وی تعداد دانش ‌آموزان شرکت ‌کننده در طرح هجرت آموزش و پرورش استان طی سال جاری را 16 هزار و 112 نفر روز عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد پنج هزار و 329 نفرروز را خواهران و تعداد 10 هزار و 783 نفقر روز را برادران به خود اختصاص داده اند.

وی اضافه کرد: تعداد واحدهای آموزشی شرکت‌ کننده در اردوهای طرح هجرت، 154 واحد بوده که با توجه به هماهنگی انجام شده تعداد دیگری از مدارس در شش ماهه اول سال تحصیلی به عنوان مجری طرح هجرت انتخاب و فعالیتهای مربوطه در آن مدارس انجام خواهد شد.

موسوی ‌نژاد تعداد همکاران شرکت کننده در اردوهای طرح هجرت امسال را دو هزار و 525 نفر روز برشمرد و افزود: از این تعداد 997 نفر روز مربوط به خواهران و تعداد هزار و 538 نفر روز مربوط به برادران است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 35 هزار و 607 متر مربع فضای آموزشی در استان رنگ‌ آمیزی و نقاشی شده است، اظهار داشت: امسال پنج هزار و 249 متر مربع زیباسازی (طراحی و دیوار نویسی) در سطح مدارس استان انجام شده است.

معاون پرورشی و تربیت ‌بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از احداث 753 مورد ساخت دروازه فوتبال، بسکتبال، میله بارفیکس و والیبال جهت استفاده در مدارس سطح استان توسط دانش آموزان در طرح هجرت خبر داد.

وی به اشاره سایر فعالیتهای انجام شده در قالب طرح هجرت، عنوان کرد: تعمیر یک هزار و 697 مورد میز و نیمکت و ملزومات اداری، مقدار 407 متر مربع تعمیر و مرمت سرویس بهداشتی و آبخوری، مقدار 495 متر مربع موزائیک، کاشی، سرامیک و سنگ کاری، تعداد 20 مورد تعمیر و تعویض درب کلاس و نجاری و مقدار 850 متر لوله کشی آب، فاضلاب و آبیاری قطره ای از جمله این فعالیتهای بودده است.

موسوی ‌نژاد همچنین مقدار هزار و 560 مترمربع حصار کشی، محوطه سازی و بتن ریزی، تعداد 199 مورد جوشکاری درب و پنجره و به متراژ شش هزار و 835 مترمربع دوخت پرده، سجاده و مانتو شلوار را از دیگر اقدامات انجام شده در طرح هجرت برشمرد.

وی ادامه داد: فعالیتهای اردویی و فرهنگی به تعداد 246 مورد جهت تشویق و ترغیب هرچه بیشتر دانش اموزان در طرح انجام شده است.

معاون پرورشی و تربیت‌بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی یادآور شد: حق الزحمه کلیه همکاران فرهنگی که به عنوان مربی و استاد کار در طرح هجرت فعالیت داشته اند از محل اعتبارات این اداره کل پرداخت شده است.