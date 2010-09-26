دومین نشست وزرای محیط زیست چهار کشور درگیر گرد و غبار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین نشست کارشناسان ارشد منطقه و دومین نشست وزرای محیط زیست 4 کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه که با حضور نمایندگان کشورهای منطقه از تاریخ چهار مهرماه لغایت هفتم مهرماه در تهران برگزار می شود پیرامون چگونگی مدیریت وضعیت آلودگی گرد و غبار در خاورمیانه تبادل نظر می شود.

در این نشست که با هدف توسعه همکاریها و بررسی برنامه های عمل در زمینه مدیریت بحران گرد و غبار برگزار می شود، سند برنامه عمل منطقه ای که توسط کارشناسان کشورها نهایی شده از سوی وزرای محیط زیست این کشورها به امضاء می رسد.

پیش از این علی محمد نوریان معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست به مهر گفته بود راه حل موفقیت آمیز مشکل گرد و غبار همکاری با سازمانهای بین المللی است چرا که این نهادها بر اساس مفاد کنوانسیونها و معاهدات، دولتها را ملزم به رعایت استانداردهای محیط زیست می کنند.

پیش از این و بر اساس یادداشت تفاهم پیگیری اجرایی شدن تفاهمات بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در مورد مقابله با گرد و غبار، طرفین متعهد شده بودند علاوه بر تامین اعتبار برای مهار این پدیده، سازمانهای بین المللی را برای رفع این بحران درگیر کنند.