قريع نسبت به گسترش بحران در منطقه به اسراييل هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، احمد قريع (ابو علا) نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين امروز دوشنبه به رژيم اسراييل نسبت به افزايش دايره بحران در منطقه كه شامل ديگر كشورهاي خاورميانه شود، هشدار داد.



قريع درباره انفجار روزگذشته خودروي يكي از اعضاي برجسته حماس در دمشق كه منجر به شهادت وي شد، گفت: اين حادثه را اقدامي از سوي اسراييل براي بردن بحرانهاي خود به خارج از اراضي فلسطين اشغالي و وسعت دادن به درگيريها تا شامل تمامي كشورهاي منطقه شود و ما به اسراييل درباره خطرات اين اقدام هشدار مي دهيم.

عضو كادر رهبري حماس روز گذشته در انفجار خودروي حامل وي در يكي از مناطق مسكوني شهر دمشق به شهادت رسيد.

برخي منابع صهيونيستي به دخالت سرويسهاي امنيتي اين رژيم در اين عملياتهاي تروريستي اعتراف كردند.

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) نيز در مقابل وعده انتقام سر داد و از افزايش عملياتهاي ضد اشغالگري خود عليه منافع و اهداف صهيونيستي خبر داد.

قريع همچنين ضمن تكرارپاي بندي تشكيلات خودگردان فلسطين به گزينه صلح عادلانه، اسراييل را به پايبندي تعهدات خود و در مقدمه آن پايان محاصره سرزمينهاي تحت كنترل تشكيلات خودگردان فلسطين و ساخت ديوار نژاد پرستانه حائل فراخواند.

نخست وزيرفلسطين توضيح داد: اين شروط بايد براي پيشرفت در روند سياسي در منطقه اجرا شود.

قريع همچنين جامعه جهاني به ويژه كميته چهارجانبه را به پايان دادن به محاصره ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين فراخواند.



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