"در محفل شاعران مرده" به سرانجام رسید

مهشید میرمعزی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور مجوز کتاب "در محفل شاعران مرده" خبر داد و گفت: این کتاب مصور نوشته سیز نوته بام نویسنده‌ معاصر است که کتاب را به زبان آلمانی نوشته و عکسهای این کتاب را همسرش گرفته است.

وی ادامه داد: در این کتاب از مزار بیش از 80 نویسنده و شاعر مطرح جهان عکسهایی به چاپ رسیده و در کنار عکس نوشته‌هایی مرتبط با آن شخصیت آورده شده است. این نوشته ها در قالبهای مختلف انتخاب، نوشته یا ترجمه شده اند بدین شکل که گاهی بخشی از اثر آن نویسنده یا شاعر، گاه مطلبی که دیگران درباره او نوشته‌اند و در مواردی هم نوشته خود نوته بام آورده شده است.

مترجم "خانه خواهران" نوشته شارلوته لینک در توضیح بیشتر این اثر بیان کرد: میزان متنی که برای هر شخصیت آمده نیز با یکدیگر متفاوت است به طور نمونه برای ژان پل سارتر سه صفحه مطلب آمده و یا برای آنوره دو بالزاک بخشی از رمان "زنبق دره" نوشته شده است.

میرمعزی افزود: از آنجاکه کتاب مصور است لازم بود با کیفیت خوبی منتشر شود و در این زمینه محمد حسینی دبیر تحریریه نشر ثالث بسیار پیگیر آن بود تا نسخه ترجمه شده در حد نسخه اصلی کتاب باشد و طبق آخرین خبری که به من داده اند کتاب در چاپخانه است و تا هفته دیگر توزیع می شود.

این مترجم درباره فضای حاکم بر کتاب عنوان کرد: این کتاب گرچه درباره شاعران و ادبای مرده است ولی اصلا بوی مرگ نمی‌دهد. اتفاقا نویسنده در مقدمه مفصلی که برای آن نوشته اشاره می‌کند که این افراد در همه جای دنیا هستند و نامشان برده می‌شود پس در این قبرها چه کسانی خوابیده‌اند؟ این خود نشان از این دارد که این افراد نمرده‌اند و نام و یادشان همیشه زنده است.

وی اضافه کرد: در این کتاب از ادبایی چون بورخس، توماس مان، گوته، جیمز جویس، ژان پل سارتر، مارسل پروست، برتولت برشت، اسکار وایلد، آنوره دو بالزاک یاد شده و نویسنده خود را به مشاهیر ادبی آلمان محدود نکرده است. او برای تدوین این اثر سفرهایی به اقصی نقاط جهان از جمله پاریس ، رم و آلمان داشته است.

ترجمه یک رمان دو جلدی از مکاتبات ایمیلی یک زن و مرد

مترجم "اگر تو حرف زده بودی دزدمونا" اثر کریستینه بروکنر در بخش دیگر صحبت هایش از ارسال کتابی دو جلدی از تازه‌های ترجمه اش به وزارت ارشاد خبر داد و تشریح کرد: این کتاب دو جلدی با نام های "مقابله با باد شمال" و "تمام موج های هفتم" نوشته دانیل گلا تا ار نویسنده آلمانی است.

میرمعزی ادامه داد: این دو کتاب که باعث شهرت نویسنده در کشورش شده اند در سال های 2008 و 2009 منتشر شده و جزو پرفروش های اشپیگل هم بوده اند. این آثار نویسنده تاکنون در ایران ترجمه نشده است و هر جلد بالغ بر 250 صفحه دارد.

وی با اشاره به اینکه این دو رمان به نوعی به یکدیگر ارتباط دارند توضیح داد: رمان نخست در جایی تمام می شود که مخاطب انتظار دارد ادامه داشته باشد و در سالی که منتشر شد در آلمان خوانندگان کتاب در انتظار جلد دوم بودند که در نهایت این اتفاق افتاد.

مترجم "و نیچه گریه کرد" نوشته اروین یالوم با تاکید بر اینکه این کتاب ها آنقدر دارای جذابیت است که وی بدون وقفه آنها را مطالعه و ترجمه کرده است گفت: تمام رمان به صورت یک مکاتبه ایمیلی بین دو نفر شکل گرفته که از یک ایمیل اشتباهی آغاز و به یک رابطه عاشقانه می رسد.

میرمعزی در پایان اشاره کرد: این کتاب کاملا در قالب این مکاتبه ها دنبال می شود و هیچ فضا سازی ندارد. این کتاب شکل تازه ای از رمان نویسی است که به دنیای مدرن و عرصه دیجیتال می پردازد و فکر می کنم برای مخاطبی که امروزه با اینترنت و دنیای دیجیتال در ارتباط مستمر است جالب باشد.