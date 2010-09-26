کیوان میرهادی رهبر ارکستر "کامه راتا" با اعلام این خبر درخصوص جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت: تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی در دو بخش با عنوان کوئینتت کامه راتا برگزار می شود، در بخش نخست دوئت گیتار و ویلنسل با اجرای چهارفصل پیاتزولا به روی صحنه می رود و پس از آن سوئیت بویینس آیرس اثر پوخول اجرا می شود.

وی در ادامه افزود : بخش دوم این کنسرت به اجرای دو آواز محلی ایرانی و آثاری از تام یورک اختصاص دارد و پایان بخش این کنسرت هم تکنوازی گیتار کلاسیک از آثار آهنگسازان قدیمی به روی صحنه خواهد رفت.

لازم به ذکر است رسا محمودیان نوازنده (ویولن)، عادل پورصمدی (ویولن و ویولا)، علیرضا خیابانی(پیانو)، کاوه همدانیان (ویلنسل) و بهروز آقایی نوازنده (کاخن) از جمله نوازنده های این گروه موسیقی هستند.