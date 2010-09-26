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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

اجرای سرود "جنگ جنگ تا پیروزی" در جشنواره مقاومت

اجرای سرود "جنگ جنگ تا پیروزی" در جشنواره مقاومت

سرود "جنگ جنگ تا پیروزی" ساخته حشمت سنجری با صدای رشید وطن دوست فردا 5 مهرماه در دومین جشنواره موسیقی ملی مقاومت اجرا می شود.

رشید وطن دوست خواننده موسیقی کلاسیک با اعلام این خبر در خصوص چرایی اجرای این قطعه در دومین جشنواره موسیقی مقاومت به خبرنگار مهر، گفت: فعالیت من بیشتر برروی آواز اپرا متمرکز است اما در دوران جنگ بنا برضرورت سرودهایی چون"دشمن سحر" با تنظیم فریدون شهبازیان، "وراثت صالحان" ساخته رضا ملکی ، "بردشمن پیروزیم" ساخته اسماعیل کلانتری و همچنین سرود"خرمشهر" به آهنگسازی ارسلان کامکار را اجرا کردم و قرار است مجموع این آثار را در دومین جشنواره موسیقی مقاومت همراه با ارکستر صدا وسیما به رهبری  رهبری محمد بیگلری پور اجرا کنم؛ پس از اجرای این قطعات مراسم تجلیل از من و 10 هنرمند فعال در این عرصه نیز برگزار می شود.

وطن دوست درپاسخ به این سئوال که مراسم گرامیداشت یاد و خاطر حسین سرشار که قرار بود درتالار وحدت برگزار شود به کجا انجامید گفت : حدود دو سال است که انجمن موسیقی قول مساعد برای برگزاری مراسم یادبود حسین سرشار را داده است، اما انجمن موسیقی هنوز جواب روشنی نداده و می گوید درحال بررسی است و من نمی دانم تا چه زمانی باید منتظر جواب مشخص از این سازمان دولتی باشم.

وی در پایان افزود: حسین سرشار یکی از بهترین خواننده های اپرا بود که خیلی زود از دنیا رفت. من و ایشان همکاری های بسیاری در اجرای اپراهای مختلف با یکدیگر داشتیم ؛ به همین دلیل به منظور گرامیداشت یاد و خاطر این خواننده قرار بود برخی از پارتیتورهایی که با یکدیگر اجرا کردیم توسط ارکستر سمفونیک تهران بار دیگر اجرا شود ولی معلوم نیست که چه زمانی این کنسرت برگزار می شود.

کد مطلب 1158924

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