به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله احمد بهشتی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزشی دانشگاه قم، وظیفه اساتید دانشگاهها را برای تربیت دانشجویان با نشاط، حساس دانست و اظهار داشت: اگر در دانشگاه جوانان با نشاط پرورش ندهیم و آنها را در مسیر علم و دانش هدایت نکنیم در پیشگاه خداوند و ملت مسئول هستیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت سیاسی دانشجویان، علماندوزی را اولویت اول دانشجویان خواند و خاطرنشان کرد: افرادی که توان علمی بالایی دارند کمتر در معرض انحرافات سیاسی قرار میگیرند.
بهشتی همچنین معاونت آموزشی را حوزهای بسیار مهم در دانشگاه ارزیابی کرد و افزود: هر اندازه بتوانیم در آموزش تحرک و نشاط ایجاد کنیم شاهد موفقیت بیشتر در این حوزه خواهیم بود.
معاون آموزشی دانشگاه قم نیز با تشریح فعالیتهای حوزه این معاونت، اظهار داشت: معاونت آموزشی دارای سه سطح امور جاری، تدوین و اجرای برنامه جامع و مأموریتهای نظارتی است.
دکتر مصطفی فضائلی ضمن تقدیر از محمد ثابتی مدیر سابق آموزشی دانشگاه قم علت جابجایی وی را اجرای چارت سازمانی عنوان کرد.
در پایان این مراسم دکتر مهدی عتیق به عنوان مدیر جدید آموزشی دانشگاه قم معرفی و از زحمات محمد ثابتی مدیر سابق آموزشی این دانشگاه تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه قم گفت: دانشگاهها و مراکز آموزشی در قبال تربیت جوانان با نشاط در این مراکز مسئول هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله احمد بهشتی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزشی دانشگاه قم، وظیفه اساتید دانشگاهها را برای تربیت دانشجویان با نشاط، حساس دانست و اظهار داشت: اگر در دانشگاه جوانان با نشاط پرورش ندهیم و آنها را در مسیر علم و دانش هدایت نکنیم در پیشگاه خداوند و ملت مسئول هستیم.
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