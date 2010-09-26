به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی امروز یکشنبه در آئین بهره برداری از چهارمین ریل باس ملی ارم در مسیر تهران- ورامین- پیشوا و پروژه‌های ایستگاه راه آهن ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: در آینده نزدیک قراردادهای متعددی با 4 کشور مختلف منعقد خواهد شد تا به تبع آن ارتباطات سراسر کشور از طریق خطوط ریلی برقرار شود.

معاون اول رییس جمهور از اقداماتی که در بخش صنعت ریلی به زودی محقق خواهد شد را اتصال خطوط راه آهن چین- ایران- ترکیه و اروپا عنوان کرد و گفت: دولت در تلاش است با کشورهای همسایه ارتباط ریلی برقرار کند.

رحیمی همچنین اظهار داشت: دولت در تلاش است خطوط ریلی کشور را از طریق همدان و کرمانشاه به واسطه خطوط ریلی به کربلا متصل کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از ظرفیتهای بزرگ کشور در بخش اقتصاد ، ترانزیت و جابه جایی بار و کالا است، گفت: اگر تمامی ظرفیتهای ترانزیت کشور فعال شود، درآمدی که از این راه به دست خواهد آمد با درآمد حاصل از نفت برابری خواهد کرد.

وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران با داشتن رئیس جمهوری شجاع و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری مصمم است از هر راه ممکن تحریم های دشمن را دور بزند که یکی از این راه ها فعال سازی پتانسیل موجود در بخش ترانزیت است و امیدواریم حمل و نقل و ترانزیت کالا در تمامی نقاط کشور فعال شود.

در این مراسم آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، وزیر راه و ترابری ، مدیر عامل شرکت راه آهن، استاندار تهران، ائمه جمعه شهرستان های تهران ، ورامین و پیشوا و همچنین شماری از مسئولین ذیربط حضور داشتند.

به گزارش مهر، چهارمین ریل باس ارم به منظور توسعه حمل و نقل ریلی حومه ای و استانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

از ابتدای سال جاری قطارهای ریل باس در مسیرهای اندیمشک - اهواز - بندر امام خمینی ، تهران - قزوین و گرگان - پل سفید راه اندازی شده است.