اجرای سند کاهش آسیبهای اجتماعی لرستان نیازمند یک میلیارد تومان است

مرتضی رحیمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: سند جامع کاهش آسیبهای اجتماعی لرستان تهیه شده است که اجرای آن نیازمند اعتبار است.

وی همچنین به برنامه های فرهنگی و اجتماعی تدوین شده در این سازمان اشاره کرد و گفت: در مجموع در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی استان 15 طرح فرهنگی بهزیستی لرستان ارائه شد.

رئیس سازمان بهزیستی استان لرستان ادامه داد: در این جلسه یک میلیارد تومان از توزیع اعتبارات جزء56 ردیف 550 هزار با عنوان اعتبارات خاص ارتقای شاخصهای فرهنگی به سازمان بهزیستی اختصاص داده شد.

رحیمی همچنین به برنامه های این اداره کل در تابستان امسال اشاره کرد و گفت: بهزیستی لرستان در این ایام در شش منطقه حاشیه ای شهر خرم آباد اقدام به برگزاری برنامه های متنوع کرده است.

وی یادآور شد: در این مدت زمان بیش از 14 هزار نفر تحت پوشش برنامه های بهزیستی قرار گرفتند.

رئیس سازمان بهزیستی استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از توزیع 142 کارت سوخت بنزین در طول شش ماه نخست سال جاری خبر داد و بیان داشت: هدف از سهمیه بنزین ویژه معلولان فراهم آوردن زمینه های مشارکت فعالتر معلولان در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده است.